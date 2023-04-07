16 дизайнеров, работы которых по-настоящему концептуальны

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Без дизайнеров этот мир не был бы таким продуманным и удобным. Простой журнальный столик может стать фантастическим произведением искусства, и даже обычная вывеска может превратиться в экологическую инсталляцию. В этом посте вы увидите идеи талантливых людей, которые они воплотили в жизнь.
1. Знак против загрязнения озера в заповеднике
Озеро Эвергрин является источником питьевой воды.
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