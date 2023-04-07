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16 дизайнеров, работы которых по-настоящему концептуальны

16 дизайнеров, работы которых по-настоящему концептуальны

Автор:
07 апреля 2023 22:40
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Воплотить   Жизнь   дизайнеры   концептуально   люди   произведения   талантливые   
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Без дизайнеров этот мир не был бы таким продуманным и удобным. Простой журнальный столик может стать фантастическим произведением искусства, и даже обычная вывеска может превратиться в экологическую инсталляцию. В этом посте вы увидите идеи талантливых людей, которые они воплотили в жизнь.

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Метки: Воплотить   Жизнь   дизайнеры   концептуально   люди   произведения   талантливые   
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10  комментариев
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45k
turyst Полчаса назад
Для большей компактности.
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Евгений 8 минут назад
Один телефон уже сломался? Какой ненадёжный Гнусмас!
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3k
PtDragon 22 минуты назад
15 Почему-то очень напоминает забившийся туалет...
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turyst 22 минуты назад
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turyst 23 минуты назад
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turyst 23 минуты назад
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Z_Павел Юрьевич_V 23 минуты назад
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turyst 23 минуты назад
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