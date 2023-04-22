Прогулка по Москве 1963 года. Каким был город 60 лет назад?

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Сегодня мы перенесёмся ровно на 60 лет назад - в 1963 год, когда Лев Яшин был признан лучшим футболистом мира. Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город.
Интересного просмотра!
2.
По фотографии так и не скажешь, что это Москва - типичный деревенский пейзаж.
На самом деле фотография сделана буквально в 2 шагах от ВДНХ - на снимке село Алексеевское, а вдалеке видна Ярославская улица.
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9.
Кунцево: новостройки на Ярцевской улице. На месте, которое расположено за спиной фотографа, через два года откроется станция метро "Молодёжная".
16.
Своим присутствием Москву почтил великий Федерико Феллини. На фото итальянский режиссёр стоит на балконе гостиницы "Москва".
18.
Хоть и сильно размытый, но от этого не менее интересный снимок.
На фото - Нововоротниковский переулок и постепенно исчезающая старая Москва. А справа видна интересная деталь того времени - это трамвайная диспетчерская конечной станции "метро Новослободская", сделанная из старого трамвайного вагона.
19.
Ещё один практически деревенский пейзаж. Узнали Останкино? На заднем плане - Новомосковская улица и Останкинский пруд.
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Метки: СССР Фотографии история
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Только не "в ВДНХ", а "на ВДНХ".
Это просто гениальная фраза. Ведь посмотрев на фото, мы четко можем его развернуть чтобы увидеть фотографа и что у него за спиной, на момент съемки.