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Прогулка по Москве 1963 года. Каким был город 60 лет назад?

Прогулка по Москве 1963 года. Каким был город 60 лет назад?

Автор:
22 апреля 2023 22:01
Метки: СССР   Фотографии   история   
1882
20

Сегодня мы перенесёмся ровно на 60 лет назад - в 1963 год, когда Лев Яшин был признан лучшим футболистом мира. Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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8  комментариев
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5k
Александр 18 часов назад
"ЗиЛ-118 "Юность" на фоне ресторана "Золотой Колос" в ВДНХ."
Только не "в ВДНХ", а "на ВДНХ".
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2k
Lexx 8 часов назад
И прекрасно жили без таджиков.
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2k
kleyman 13 часов назад
"На месте, которое расположено за спиной фотографа, через два года откроется станция метро "Молодёжная"."
Это просто гениальная фраза. Ведь посмотрев на фото, мы четко можем его развернуть чтобы увидеть фотографа и что у него за спиной, на момент съемки.
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667
Кондратий Собакин 15 часов назад
Фото 14. Мои края, где я в 70-х проживал в самом начале улицы Дмитрия Ульянова
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1k
Нудник Шпилкес 18 часов назад
последнее фото напоминает Вестминстерский дворец в Лондоне, отличный вид
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