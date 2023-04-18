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Двуликий Янус: странная история Эдварда Мордрейка

Двуликий Янус: странная история Эдварда Мордрейка

Автор:
18 апреля 2023 22:25
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Мордрейк   Странная   двуликий   история   медицина   мутация   случай   
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Случай Эдварда Мордрейка, безусловно, является одним из самых любопытных и странных в истории медицины. В результате генетической мутации, его облик вызывал ужас у современников. Информации о жизни Мордрейка совсем немного, но известно, что этот человек родился и жил в XIX веке в Англии. Странную историю его жизни вы узнаете в этом посте.

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Метки: Мордрейк   Странная   двуликий   история   медицина   мутация   случай   
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