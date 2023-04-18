Двуликий Янус: странная история Эдварда Мордрейка

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Случай Эдварда Мордрейка, безусловно, является одним из самых любопытных и странных в истории медицины. В результате генетической мутации, его облик вызывал ужас у современников. Информации о жизни Мордрейка совсем немного, но известно, что этот человек родился и жил в XIX веке в Англии. Странную историю его жизни вы узнаете в этом посте.
Эдвард Мордрейк родился в 1887 году в Англии, точная дата его рождения неизвестна. Он был родом из знатной семьи, его матерью была графиня Дарлингтон, он являлся наследником пэра. Мальчик появился на свет со страшной генетической мутацией, на его затылке находилось "функциональное" второе лицо. С медицинской точки зрения, речь идет о пороке развития "дипрозопии". Эта аномалия включает в себя дублирование нескольких черт головы, включая все лицо. Обычно это конкретные части, такие как глаза, нос или рот. Младенцы, рожденные с этой аномалией, не могут прожить дольше нескольких секунд или минут после своего рождения, исключительно из-за анатомических особенностей. Тем и уникален случай Мордрейка, ведь он дожил до двадцати трёх лет.
Эдвард Мордрейк был человеком, которого ненавидели и боялись многие, хотя он имел привилегированное положение в обществе и по свидетельствам современников, обладал незаурядным умом и красотой. О двуликом человеке ходили самые мрачные мифы. Согласно сохранившимся сведениям, второе лицо Мордрейка жило своей жизнью, оно могло само улыбаться и следить глазами за окружающими. Лицо было косоглазым и несколько деформированным, но со своей мимикой. Эдвард Мордрейк сильно переживал своё уродство, и просил врачей удалить второе лицо, он утверждал, что оно шепчет ему ночью всякие ужасные вещи. Ученые считали это невозможным, так как мозг был общим, следовательно и разум был один.
Доктора отказали молодому человеку в операции, так как считали, что летальный исход неминуем. Эдвард Мордрейк дожил до двадцати трёх лет, он страдал от тяжелой депрессии из-за неприятия со стороны общества. Мордрейк покончил с собой, выстрелив во второе лицо. Он завещал, чтобы его тайно похоронили на пустыре. Если бы он жил в наше время, возможно, современные медицинские достижения помогли бы ему решить его проблему.
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