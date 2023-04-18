Двуликий Янус: странная история Эдварда Мордрейка

Эдвард Мордрейк родился в 1887 году в Англии, точная дата его рождения неизвестна. Он был родом из знатной семьи, его матерью была графиня Дарлингтон, он являлся наследником пэра. Мальчик появился на свет со страшной генетической мутацией, на его затылке находилось "функциональное" второе лицо. С медицинской точки зрения, речь идет о пороке развития "дипрозопии". Эта аномалия включает в себя дублирование нескольких черт головы, включая все лицо. Обычно это конкретные части, такие как глаза, нос или рот. Младенцы, рожденные с этой аномалией, не могут прожить дольше нескольких секунд или минут после своего рождения, исключительно из-за анатомических особенностей. Тем и уникален случай Мордрейка, ведь он дожил до двадцати трёх лет.