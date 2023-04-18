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Голбешники: самая загадочная и жуткая секта эпохи Российской империи

Голбешники: самая загадочная и жуткая секта эпохи Российской империи

Автор:
18 апреля 2023 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ефимий   голбешники   красноверы   практика   религия   ритуал   секта   странники   течение   
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Странных и страшных сект на Руси было не так много. Но всё же они имели место, идя вразрез с общепринятой религией. Как, к примеру, добровольно уродовавшие себя скопцы или с радостью идущие в огонь старообрядцы-филипповцы.

Но эти сектанты – странники или голбешники, которых также называли бегунами, одинаково индифферентно относились как своей, так и к чужой жизни.

Основателем этого течения, появившегося на Руси после смерти Петра I, считается солдат в отставке Ефимий, которому по неизвестным причинам пришло в голову объявить себя хранителем старой веры. Мужчина всю жизнь отдал службе, а после отставки примкнул к старообрядцам.

Но у них Ефимий надолго не задержался и выдвинулся в свободное плавание, неся в массы свою нехитрую философию: не служить, не работать, не подчиняться никакой власти, отказаться от семьи и дома.

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А что делать? Просто бегать по миру, пока Всевышний не призовёт к себе. Такая нехитрая философия без обязательств многим пришлась по вкусу. Довольно скоро основатель стал обрастать адептами: сначала примкнули те самые филипповцы, а затем и другие люди, по каким-то причинам выбравшие жизнь в движении.

Течение быстро распространилось не только в центральных губерниях, но и в Сибири, на Урале и не только.

Все христианские обряды Ефимий объявил сатанинскими. А вот блуд если не вознёс на пьедестал, то относился к нему вполне терпимо. Чтобы грешники были прощены, достаточно раскаяния и порицания окружающих. Надо сказать, что для наглядности основатель везде появлялся со своей любовницей Ириной.

После смерти доморощенного философа в 1792 году в рядах адептов начались брожения. Часть потеряла радикальную настроенность, заселилась в дома и занялась хозяйством. А остальные решили следовать заветам до конца и поселились у более лояльных товарищей по секте. В буквальном смысле – сидели в подполе и жили исключительно верой. Такая форма бытия получила название «жиловое странничество».

Голбешниками странников стали называть в честь голбца – небольшого чулана в избе, где находился вход в подпол. Там и жили – в темноте и сырости истинные верующие.

Впрочем, выходили они и на свет, перемещаясь между населёнными пунктами от одного «хозяина» к другому. И попутно собирая немалое подаяние, которое полностью отдавали своим «мирским» товарищам.

Деньги развращают, и к секте стали примыкать аферисты и мошенники всех мастей, стремящиеся банально разбогатеть. Ряды пополнялись каторжниками (в том числе беглыми), дезертирами и прочим малоприятным людом.

Потом секта раскололась на множество ещё более мелких и узких течений. Так появились подпольщики, скрытники, пустынники, федоринцы, беловерцы.

Но все они были относительно безобидны по сравнению с действительно жутким ответвлением странников – красноверами (красносмертными), заселившими Пермскую губернию. Фундаментом их учения стала странная смесь диких скандинавских ритуалов с базовыми канонами бегунов, щедро приправленная обрядами, возвышающими смерть.

Красноверы устраивали из желания добровольно уйти из жизни, которое очень даже поощрялось, целое шоу. Причины могли быть любые – старость, болезнь, просто усталость от мира. Объявивший о своём решении сектант перед часом икс сутки проводил в избе, лёжа на лавке и слушая псалмы, которые непрерывно читал собрат по секте. В назначенный час (для пущего ужаса обычно ночью) из подпола вылезал исполнитель – крепкий мужчина, облачённый в красную рубаху (отсюда и название). И клал жертве на лицо подушку тоже красного цвета, давя, пока лежащий не умирал. Далеко не всегда это происходило сразу. А у некоторых сектантов процесс происходил не только в присутствии палача и чтеца, но и большого количества единоверцев, славящих смельчака и творящих молитвы во имя его.

У отдельных особенно радикальных течений практиковались человеческие жертвы. Несчастных (обычно это был ребёнок, подросток или юная девушка) закалывали ритуальными  ножами до смерти. А от тела избавлялись, бросая в лесу, чтобы выдать за жертву нападения диких зверей.

К маленьким детям скитальцы вообще относились крайне жестоко. Ведь это обуза в пути. Поэтому от большинства младенцев избавлялись, убивая или просто бросая на гибель от голода.

Даже когда отношение официальной церкви к сектам смягчилось, это не отразилось на их обрядах и ритуалах. Отчасти это можно объяснить многолетними гонениями за непохожесть. Но как объяснить садистские практики ритуальных жертв, убийства собственных детей, закапывание живьём людей? Только тем, что относительно безобидное вначале направление превратилось в скопище неадекватных людей с психическими отклонениями.

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Метки: Ефимий   голбешники   красноверы   практика   религия   ритуал   секта   странники   течение   
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au3 43 минуты назад
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