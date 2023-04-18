Голбешники: самая загадочная и жуткая секта эпохи Российской империи

Но эти сектанты – странники или голбешники, которых также называли бегунами, одинаково индифферентно относились как своей, так и к чужой жизни.

Основателем этого течения, появившегося на Руси после смерти Петра I, считается солдат в отставке Ефимий, которому по неизвестным причинам пришло в голову объявить себя хранителем старой веры. Мужчина всю жизнь отдал службе, а после отставки примкнул к старообрядцам.

Но у них Ефимий надолго не задержался и выдвинулся в свободное плавание, неся в массы свою нехитрую философию: не служить, не работать, не подчиняться никакой власти, отказаться от семьи и дома.