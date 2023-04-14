Не только Годзилла: монстры, от которых фанатеют японцы

Мир японских монстров или что такое кайдзю.
Всем известен Годзилла, ведь фильмов о нем вышло огромное множество, в том числе и за пределами Японии. Однако мало кто знает, что Годзилла далеко не единственный японский монстр. В японской культуре есть даже такой медиа-жанр, как кайдзю, посвященный всяким монстрам, которые хотят захватить мир. Дословно слово «кайдзю» переводится как «странный зверь», в японских комиксах и кино таких зверей великое множество. Несколько десятилетий назад они были такими же популярными, как и покемоны: их изображали на открытках, они красовались в журналах, их рисовали дети. Только если покемоны могли поместиться в карман, то герои кайдзю были огромными. Они непременно были злыми и пытались разрушить все вокруг, а против них часто выступала целая армия.
Мотра — гигантский мотылек, один из самых известных персонажей кайдзю. Фото: wikipedia.org
Герои кайдзю часто носили метафорический характер: так, Годзилла олицетворял все страхи японцев перед силой и мощью ядерного оружия.
Но в итоге Годзилла стал больше, чем просто первым персонажем кайдзю: он вдохновил художников рисовать своих чудовищ. Так как официальные монстры были защищены авторскими правами, художники постоянно создавали новых персонажей. Мы отыскали старые открытки, нарисованные во второй половине ХХ века, на которых эти монстры путешествуют по миру. Вы бы хотели себе такую на память из путешествия?
Монстр в Венеции
Путешествие в Нью-Йорк
Герой кайдзю у Тадж-Махала
Нападение на Рим
У Эйфелевой башни
Битва японских монстров в США
Нападение на Лондон
Гавайи: алоха, друзья!
Путешествие в стиле кайдзю по Мексике
Нападение на Гонконг
Монстр разгуливает по Африке
На Красной площади
Пробуждение чудища в Голландии
Монстр атакует Египет
Источник:
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