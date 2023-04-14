Не только Годзилла: монстры, от которых фанатеют японцы

Всем известен Годзилла, ведь фильмов о нем вышло огромное множество, в том числе и за пределами Японии. Однако мало кто знает, что Годзилла далеко не единственный японский монстр. В японской культуре есть даже такой медиа-жанр, как кайдзю, посвященный всяким монстрам, которые хотят захватить мир. Дословно слово «кайдзю» переводится как «странный зверь», в японских комиксах и кино таких зверей великое множество. Несколько десятилетий назад они были такими же популярными, как и покемоны: их изображали на открытках, они красовались в журналах, их рисовали дети. Только если покемоны могли поместиться в карман, то герои кайдзю были огромными. Они непременно были злыми и пытались разрушить все вокруг, а против них часто выступала целая армия.