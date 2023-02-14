Российские спасатели в Турции нашли под завалами кастрюлю с $150 тыс. и отдали деньги полиции

Кто-то из жильцов многоэтажки хранил деньги дома. Выжил ли владелец долларовых купюр или погиб под завалами, пока неизвестно.
После разрушительного землетрясения Турции помогают спасатели многих стран. Сейчас на разборе завалов там работает 150 российских сотрудников МЧС и кинологов.
Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в Кахраманмараше наши специалисты обнаружили крупную сумму денег.
Сначала, как сообщают в СМИ, раскопали планшет, в чехле которого нашли небольшую пачку наличных. А потом МЧС-ники обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами.
В общей сложности находки потянули на 150 тысяч долларов. Банкноты под опись были переданы турецкой полиции - сообщили в пресс-службе МЧС России.
Землетрясение, эпицентр которого находился в провинции Кахраманмараш, стало, по словам президента Турции, катастрофой века. По последним данным, только в Турции оно унесло жизни 31 тысячи человек-. При этом, подземные толчки ощущались и в Сирии, на Кипре.
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Очень удивляют полностью разрушенные дома на фоне нормально построенных и не развалившихся.