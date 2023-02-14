Российские спасатели в Турции нашли под завалами кастрюлю с $150 тыс. и отдали деньги полиции

В общей сложности находки потянули на 150 тысяч долларов. Банкноты под опись были переданы турецкой полиции - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Землетрясение, эпицентр которого находился в провинции Кахраманмараш, стало, по словам президента Турции, катастрофой века. По последним данным, только в Турции оно унесло жизни 31 тысячи человек-. При этом, подземные толчки ощущались и в Сирии, на Кипре.



