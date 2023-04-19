Что такое “поющие рельсы” и почему они издают такие необычные звуки

Спецпоезда снимают ржавчину и устраняют деформацию рельсов. И не всегда идеально. Машины оснащены абразивными дисками, их сложно откалибровать на 100%, из-за этого на рельсах возникают неровности.

Каждый рельс шлифуется отдельным абразивным диском, поэтому неровности на них не совпадают. На условном “первом” рельсе неровность будет в точке А, а на “втором” - в точке Б, которая находится дальше. При движении состава идут вынужденные колебания: колесо подпрыгивает на каждой неровности и не успевает приземлиться до следующего выступа. Если амплитуда увеличивается, колесо проскакивает уже две неровности подряд и соприкасается с полотном уже перед третьей неровностью.