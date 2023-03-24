Есть, кстати, ещё одна версия, которая не отменяет вышесказанной.

Не исключено, что выбор места был также и вопросом безопасности. Если навстречу пронесётся вагон по соседним рельсам и если в этот момент с поезда что-то сорвётся, какой-нибудь груз, то он влетит скорее всего в левую часть кабины. Машинист остаётся в условной безопасности, скорее всего останется цел и поезд с людьми доедет до конечной цели.