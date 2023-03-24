В превалирующем большинстве стран движение на дорогах правосторонее. В российских поездах, на большинстве направлений, движение тоже остаётся правосторонним (кроме участка Москва-Казань). Но почему при этом водитель авто сидит почти всегда слева, а вот у машиниста поезда - справа.
Нет чёткой уверенности, почему же кресло машиниста располагается именно справа. Возможно, это не больше, чем дань традиции, потому что в современных электропоездах машинист сидит по центру, потому что так удобнее и обзор лучше.
А традиция пошла от первых паровозов. Сейчас кабины машинистов довольно просторны, там есть огромные окна, чтобы видеть всё, что происходит впереди. Не то что в первых поездах, когда всё загораживал огроменный паровой котёл, а туда ещё и топливо надо было постоянно подбрасывать.
То есть, вся бригада, чтобы посмотреть что там впереди происходит, должна была высунуться в боковые окна. При правостороннем движении все дорожные знаки, светофоры и семафоры ставили справа от путей. То есть машинист большую часть времени должен был находиться в правой стороне кабины.
Есть, кстати, ещё одна версия, которая не отменяет вышесказанной.
Не исключено, что выбор места был также и вопросом безопасности. Если навстречу пронесётся вагон по соседним рельсам и если в этот момент с поезда что-то сорвётся, какой-нибудь груз, то он влетит скорее всего в левую часть кабины. Машинист остаётся в условной безопасности, скорее всего останется цел и поезд с людьми доедет до конечной цели.
Источник:
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В России на большинстве направлений движение является правосторонним. Исключение составляет только участок Москва-Казань.
А станция у них была справа по ходу движения
Автор! Если что то конкретно влетит слева, то уже похер машинисту и составу- сход с рельс минимум, катастрофа максимум. Ну если по встречки кто-то тупо не плюнул))))