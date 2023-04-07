Покупатели нашли в конфетах Kinder экскременты насекомых, и это оказалось правдой

Западные интернет-пользователи обнаружили в составе конфеток Kinder Schoco-Bons какашки насекомых. Да-да, вы не ошиблись! Есть такая пищевая добавка, которая состоит из экскрементов насекомых. Мы проверили, в российских конфетах какашки тоже имеются.
В сети завирусился ролик, на котором сообщается, что всемирно известная итальянская компания Ferrero, выпускающая продукцию Kinder, якобы добавляет в свои изделия экскременты насекомых.
Речь идёт о добавке под названием shellack. Стало очень интересно. В европейских конфетах действительно есть этот самый shellack, в российских тоже есть добавка шеллак. Решили разобраться, что это такое.
Итак, шеллак — это и правда экскременты насекомых. Это природная смола, которую выделяют самки насекомых червецов. Червецы — паразитирующие насекомые на тропических деревьях в Индии и Юго-Восточной Азии. Уже давно их используют для производства этого шеллака.
Шеллак используют в качестве пищевой глазури: леденцы, конфеты, жевательные резинки, в добавок используется для изготовления таблеток. Другая маркировка шеллака - Е904. Именно он придаёт конфетам товарный вид, аппетитный блеск и продлевает срок хранения.
Добавка Е904 признана безопасной, но сам факт того, что вы едите экскременты может быть неприятен.
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выделения половых органов растений.
Обычно это происходит из-за неправильного хранения в магазине и когда конфета в негерметичной упаковке