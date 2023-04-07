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Покупатели нашли в конфетах Kinder экскременты насекомых, и это оказалось правдой

Покупатели нашли в конфетах Kinder экскременты насекомых, и это оказалось правдой

Автор:
07 апреля 2023 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приятного аппетита   видео   жучки   интересное   киндер   сладости   состав   фото   
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Западные интернет-пользователи обнаружили в составе конфеток Kinder Schoco-Bons какашки насекомых. Да-да, вы не ошиблись! Есть такая пищевая добавка, которая состоит из экскрементов насекомых. Мы проверили, в российских конфетах какашки тоже имеются.

В сети завирусился ролик, на котором сообщается, что всемирно известная итальянская компания Ferrero, выпускающая продукцию Kinder, якобы добавляет в свои изделия экскременты насекомых.

Речь идёт о добавке под названием shellack. Стало очень интересно. В европейских конфетах действительно есть этот самый shellack, в российских тоже есть добавка шеллак. Решили разобраться, что это такое.

Итак, шеллак — это и правда экскременты насекомых. Это природная смола, которую выделяют самки насекомых червецов. Червецы — паразитирующие насекомые на тропических деревьях в Индии и Юго-Восточной Азии. Уже давно их используют для производства этого шеллака.

Шеллак используют в качестве пищевой глазури: леденцы, конфеты, жевательные резинки, в добавок используется для изготовления таблеток. Другая маркировка шеллака - Е904. Именно он придаёт конфетам товарный вид, аппетитный блеск и продлевает срок хранения.

Добавка Е904 признана безопасной, но сам факт того, что вы едите экскременты может быть неприятен.

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Метки: Приятного аппетита   видео   жучки   интересное   киндер   сладости   состав   фото   
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13  комментариев
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11k
zlopisec Час назад
А мёд? Мед - это отрыжка насекомых, представляющая собой полупереваренные
выделения половых органов растений.
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59k
pynh 19 минут назад
Так и воду ты пьешь, а в нее все ссут
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11k
Vampire Полчаса назад
Давно было, еще когда после недели хранения шоколад покрывался белым налётом. Я, мелочь пузатая, откусываю конфету, а оттуда вываливается жирный белый червяк - личинка какая-то. Долго потом шоколадные конфеты есть не мог. С современной химией такое вряд ли возможно.
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1k
Yow 38 минут назад
"дерьмовые" конфеты)
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358
Вася Васильев 49 минут назад
а ещё киндер хохлопов поддерживает..
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14k
MrForstd 51 минуту назад
Если благодаря брезгливым долбанатам, шоколад станет дешевле, я только за. Но вряд ли конечно, скорее сделают специально для дурачков - типа без "Е904", но дороже.
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679
ruslan d 55 минут назад
Эка невидаль ...
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19k
alexis 58 минут назад
Тётки их ещё по ногтям размазывают.
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103k
parallax Час назад
Вот ёптыть. А то, что сыр, кнфир, творог и йогурт, это продукт пищеварения бактерий, кто ни будь слышал?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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