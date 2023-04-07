Покупатели нашли в конфетах Kinder экскременты насекомых, и это оказалось правдой

Шеллак используют в качестве пищевой глазури: леденцы, конфеты, жевательные резинки, в добавок используется для изготовления таблеток. Другая маркировка шеллака - Е904. Именно он придаёт конфетам товарный вид, аппетитный блеск и продлевает срок хранения.

Добавка Е904 признана безопасной, но сам факт того, что вы едите экскременты может быть неприятен.