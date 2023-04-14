«Жующий шланг»: футуристическое музыкальное изобретение, рождённое из-за любви

Создателем устройства можно назвать джазового гитариста Альвино Рэя, который в 1930-х сделал ток-бокс частью эффектного шоу. На сцене стоял манекен, а за кулисами супруга Рэя пела в горловой микрофон аккордовую прогрессию. А слушатели наблюдали эффект «поющей гитары».

В то же время появилось устройство Sonovox, которое изобрёл Гилберт Райт. Система мембран позволяла менять человеческий голос, делая похожим на звучание музыкальных инструментов.