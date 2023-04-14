«Жующий шланг»: футуристическое музыкальное изобретение, рождённое из-за любви

Полезные изобретения часто появляются благодаря случайности. Но бывают и результатом попытки помочь, облегчить жизнь, найти общий язык. Эта штуковина объединила все причины.
Ток-бокс (talkbox) представляет собой блок эффектов, который позволяет музыкантам менять звучание инструмента, придавая ему интонации человеческого голоса. Из-за неказистого вида и способа использования в народе ему дали меткое прозвище – «жующий шланг».
Устройство примитивное – невзрачная коробочка с трубкой. Корпус герметичный. Внутри расположена динамическая головка – источник звука. На неё с электроинструмента направляется сигнал. А резонатором для звукового выхода трубки выступает рот «оператора»-исполнителя. При желании и растущих из нужного места рук запросто можно собрать самостоятельно.
Создателем устройства можно назвать джазового гитариста Альвино Рэя, который в 1930-х сделал ток-бокс частью эффектного шоу. На сцене стоял манекен, а за кулисами супруга Рэя пела в горловой микрофон аккордовую прогрессию. А слушатели наблюдали эффект «поющей гитары».
В то же время появилось устройство Sonovox, которое изобрёл Гилберт Райт. Система мембран позволяла менять человеческий голос, делая похожим на звучание музыкальных инструментов.
Прародителем ток-бокса в современном прочтении можно назвать звукорежиссёра и радиотехника Боба Хейла, который разработал устройство Heil Talk Box в 1973 году.
А модернизировал Пит Дрейк – гитарист и продюсер. Который как раз и попытался использовать искажённый звук, как говорится, во имя любви. Из интервью Дрейка:
У меня шестеро детей, и по соседству с нами жила пара глухонемых, которая пыталась поговорить с моими детьми в саду. Я смотрел старый фильм с Альвино Рэем и подумал, что если даже гитару можно заставить говорить, то людей и подавно, поэтому я начал создавать устройство, которое помогало бы им. Я внёс свой вклад, нашёл врача, который помог мне, и мы придумали нечто, что давало людям право голоса. Ты вставляешь трубку в рот, и она даёт тебе голос, а затем я попробовал это на гитаре, и всё сработало.
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Прелесть «шланга» в том, что его использование ограничено только фантазией исполнителя. В ток-бокс можно мычать, урчать, сопеть, пыхтеть. Да хоть чирикать и квакать. Брайан Мэй в Dilailah, к примеру, протяжно мяукал – meeow-meeow-meeow.
К использованию talkbox прибегали и прибегают многие исполнители. Один из первооткрывателей – Маттиас Ябс из Scorpions. А также это Дэн Маккафферти из Nazareth, Дэвид Гилмор из Pink Floyd, Ричи Самбора из Bon Jovi и не только.
Существуют тематические сайты и форумы, где народ учится использовать девайс, делится секретами и жалуется на литры текущих слюней. Что же, это издержки. Зато «вау-эффект», как в случае с Bon Jovi, для которой эффект с ток-бокс стал визитной карточкой группы, обеспечен.
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