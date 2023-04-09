Поезд-скалолаз и 4 километра зубов

Легко посчитать, что скорость поезда совсем невысокая, к тому же в нём всего несколько вагонов – сравнительно маленьких и тесных.

Поскольку колея одна, то никаких встречных поездов ждать не стоит. Весь путь занимает час с небольшим и сейчас, насколько можно понять, туристы – главные пассажиры этого маршрута.

Вагоны, паровозы и локомотивы для этой дороги – уникальны, поскольку всегда делались на заказ. Потому что требования к ним – особые.

Начнём с того, что Одонтотос – типичная узкоколейка. Сами греки иногда пишут, что их дорога – самая узкая в мире, но это, конечно, не так. Ширина колеи в данном случае равна 0,75 метра – и это не рекорд, а "типовой размер".