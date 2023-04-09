Поезд-скалолаз и 4 километра зубов

Согласитесь, говоря о туристический Греции, мы обычно сразу вспоминаем пляжи, рыбацкие деревушки, монастыри и море – ну иногда и горы, конечно. Так вот, настоящий поезд-скалолаз – одна из необычных и нетипичных достопримечательностей Греции, поскольку речь идёт о сложном техническом проекте, реализованном в конце 19-го века.
Этот проект известен как Odontotos – железная дорога, которая была построена для того, чтобы возить руду из гор к морю. Собственно, сама дорога, построенная на полуострове Пелопонес, начинается в городке Калаврита на высоте 764 метров на склонах хребта Ароания, а заканчивается в приморском Диакоптоне.
Дорога таким образом проходит через ущелье Вураикос, проходит крутые склоны, узкие тоннели и местами идёт прямо вдоль крутых обрывов.
В общем, для неподготовленных людей – сплошной экстрим, хотя виды, говорят, открываются местами отличные. Общая длина Одонтотоса достигает 23 километров, хотя часть пути идёт по прямой, что вполне безопасно.
Легко посчитать, что скорость поезда совсем невысокая, к тому же в нём всего несколько вагонов – сравнительно маленьких и тесных.
Поскольку колея одна, то никаких встречных поездов ждать не стоит. Весь путь занимает час с небольшим и сейчас, насколько можно понять, туристы – главные пассажиры этого маршрута.
Вагоны, паровозы и локомотивы для этой дороги – уникальны, поскольку всегда делались на заказ. Потому что требования к ним – особые.
Начнём с того, что Одонтотос – типичная узкоколейка. Сами греки иногда пишут, что их дорога – самая узкая в мире, но это, конечно, не так. Ширина колеи в данном случае равна 0,75 метра – и это не рекорд, а "типовой размер".
Понятно, что решение строить узкоколейки продиктовано не только природными, но и материальными условиями – тоннели в горах можно делать более узкими, проще класть рельсы, требования к мостам не такие высокие, в общем – строить такое проще и дешевле.
Кстати, выбор в момент, когда принималось решение о строительстве, происходил между железной и автомобильной дорогами.
Даже на то время – а старт работ относится к 1889-му году – оказалось, что и само строительство, и дальнейшие перевозки обойдутся дешевле, если предпочесть рельсы. Есть даже расчёты того времени: стоимость перевозки одного человека плюс тонна товара на поезде составляла чуть больше 2 драхм, а на автомобиле – почти 20 драхм.
Одонтотос, разумеется, какое-то время идёт и равнине – виды, впрочем, не менее красивые
Впрочем, согласно тем же расчётам, стоимость строительства составляла был 1 млн драхм, но в итоге было потрачено 3,5 млн драхм. Со сроками тоже "постарались" – вместо плановых 10 месяцев строили 5 лет. Более того, сначала утвердили гораздо более длинный маршрут – до города Триполиса, который находится почти в центре Пелопонеса.
Но, как видим, на эти деньги удалось построить гораздо более короткий участок дороги.
Кроме прокладки рельсов "по прямой" рабочим пришлось пробивать 6 тоннелей общей длиной 200 метров и строить 49 мостов длиной от 3 до 60 с лишним метров. Сейчас это всё – дополнительное развлечение для туристов, а тогда – достаточно сложный труд.
Делали всю работу, кстати, французы – от первых расчётов, до прокладки путей и самих поездов (только в 2009-м году новые локомотивы были заказаны у швейцарской компании).
А теперь о главной особенности Одонтотоса. Само слово oδοντωτός с греческого языка переводится как зубчатый, то есть обычно так и пишут: Одонтотос – зубчатая железная дорога. Что это значит? А то, что часть дороги включает не только две стандартные рельсы, но и третью, специальную – зубчатую.
Первые паровозы, а затем и дизельные локомотивы были сконструированы специально для Одонтотос – и оснащены зубчатыми колёсами, которые цепляются за ту самую рельсу и позволяют поднимать состав по крутым склонам.
Всего дорога включает 3 таких участка общей длиной чуть менее 4 километров. Рекордных по крутости подъёмов тут нет, но, думается, незабываемых впечатлений в любом случае хватает.
Если хочется сдобрить всё это более стандартными для туриста процессами, то стоит немного задержаться в Диакоптоне, где находится депо, обслуживающее поезда, и что-то вроде музея Одонтотоса. Например, здесь выставлен старый паровоз, который когда-то использовался на этом маршруте. А ещё просто стоят старые и никому особо ненужные вагоны, списанные после последней модернизации дороги.
Здесь, кстати, находятся кассы, так что для туристов в любом случае путешествие по горам начинается в этом приморском городке.
Источник:
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