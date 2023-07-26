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Русалка в нижнем белье у православного храма возмутила жителей Костромской области

Русалка в нижнем белье у православного храма возмутила жителей Костромской области

Автор:
26 июля 2023 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   кострома   русалка   сказка   статуя   фото   храм   
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В городе Нерехты установили скульптуру русалки – персонажа из сказок Пушкина.

Однако местные жители арт-объект не оценили: сотни людей проголосовали за немедленный демонтаж скульптуры в опросе местной газеты.

При этом их, в первую очередь, возмутил не открытый наряд морской девы, а ее лицо. По мнению горожан, оно похоже на мужское. «Очень Максима Галкина* напоминает. Вот он узнает, так еще и в суд подаст», – написала одна из участниц опроса.

В администрации согласились и решили вернуть русалку буйскому скульптору. «Уплывет обратно – в Буй», – пишут «Нерехтской правде».

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Метки: в мире   кострома   русалка   сказка   статуя   фото   храм   
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5  комментариев
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9k
Trenzel2003 8 минут назад
Покажите кто в основном возмущался.
Наверняка какая нибудь "бодипозитивная" бабуля лет за 70+ и весом за центнер. С рожей вместо лица.
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6k
sumrаknn 5 минут назад
Прочел заголовок и автоматически подумал (распарсил) что у храма - это просто указание на место, а что возмутило - так это то что русалка в нижнем белье. Не аутентично, в каких это произведениях русалка в белье? пусть и выдуманный персонаж, но традиционно никакого белья. так что - что за на* ? а потом почитал - получается возмутились соседством и лицом? Решение - лиф снять и отодвинуть, на лицо мед. маску.
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1k
bigkoss 8 минут назад
НЕРЕХТА! Какие НерехтЫ?
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5k
4ijik 12 минут назад
Других мест для установки этого изделия конечно не нашлось. Хотя, как иначе узнают про город Нерехты неравнодушные борцы за всё хорошее против всего плохого...
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16k
Колька Валеркин сын 40 минут назад
и уплыла русалка к буям
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