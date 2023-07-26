Русалка в нижнем белье у православного храма возмутила жителей Костромской области

При этом их, в первую очередь, возмутил не открытый наряд морской девы, а ее лицо. По мнению горожан, оно похоже на мужское. «Очень Максима Галкина* напоминает. Вот он узнает, так еще и в суд подаст», – написала одна из участниц опроса.



В администрации согласились и решили вернуть русалку буйскому скульптору. «Уплывет обратно – в Буй», – пишут «Нерехтской правде».