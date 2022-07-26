15 необычных статуй, которые могут застать туриста врасплох

В каждом городе найдутся достопримечательности, которые вызовут неоднозначные эмоции и некие вопросы у любого туриста.
Зачастую этими достопримечательностями являются статуи, каждая из которых отличается своей уникальностью. А уникальность эта может быть объяснена по-разному: изначально необычная задумка архитектора, дело случайности или следы, оставленные временем. Сегодня мы подготовили для вас подборку статуй, которые можно отнести к типу «на любителя».
Кричащая статуя в Италии
В своё время эта статуя из Италии покорила весь интернет своим чересчур эмоциональным выражением лица. Один путешественник не смог пройти мимо этой достопримечательности и сделал фото, которое позже выставил в сеть.
Эта статуя с реалистично выглядящими глазами и зубами — сущий кошмар
Думаете, что это человек, который нанёс себе такой профессиональный грим? Нет, к сожалению, эта статуя, которую никто не хотел бы увидеть в самом страшном сне.
Статуя полковника Сандерса. При себе солнцезащитные очки и отсутствие руки
Жуткая статуя Джима Дэвиса и Гарфилда
Джим Дэвис — известный режиссёр многим полюбившейся серии фильмов и мультфильмов о рыжем котике. Узнали? Мы тоже с трудом.
Статуя снежного человека из дрифтвуда на острове Квадра
Статуя Будды
Очень дружелюбный Марио
Статуя стоит перед окном зоны ожидания в больнице в Норвегии
Не особо воодушевляет и подбадривает в таком месте, не правда ли?
Найденная статуя в заброшенном доме
Ваши документы, пожалуйста
Статуя полицейского в здании выглядит очень реалистично!
Это статуя Святого Варфоломея в Милане, Италия
Очень известная скульптура с историей, от которой бегут мурашки по коже. С Варфоломея живьем сняли кожу, а затем обезглавили. В руках он держит не мантию, а собственную содранную кожу. Зная этот факт о статуи, невозможно взглянуть на неё без содрогания.
Одна статуя в канадском ресторане
Улыбка, за которой скрывается что-то большее, чем просто гостеприимство.
Эта статуя из Якутска всегда стоит к вам спиной
Гнездо шершней слилось с деревянной статуей, что придаёт ей устрашающий вид
Статуя в Испании «Тонущая девушка»
Ещё одна статуя, чья схожесть с живым человеком пугает. В испанском городке Бильбао установили эту скульптуру с целью напомнить людям о климатических изменениях в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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