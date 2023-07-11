Евгений Тетерин: его роли не были главными, но зрители его помнят

15 следующих лет Евгений Ефимович активно снимался, играл роли второго плана, но каждая его роль была искренней, настоящей, и зрители неизменно отмечали его в фильмах.

Артемий Николаевич ("Тучи над Борском"), Громов ("Ленинградская симфония"), профессор Арбатов ("Слепая птица"), Георгий Акимович ("Солдаты"), председатель колхоза Чернышёв ("После свадьбы") - это лишь малая часть его киноработ. Самой его известной работой того периода можно назвать роль автора в "Судьбе человека"

В 1958 году Евгению Тетерину присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.



