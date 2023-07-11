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Евгений Тетерин: его роли не были главными, но зрители его помнят

Евгений Тетерин: его роли не были главными, но зрители его помнят

Автор:
11 июля 2023 15:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   актеры   биография   интересное   история   советские актеры   
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Лицо Евгения Тетерина знакомо многим, но вряд ли кто-то сразу вспомнит, как его зовут. А ведь его фильмография насчитывает почти девяносто фильмов. Главная роль у него была всего одна, но на вторых ролях он был настолько прекрасен, что забыть его невозможно.

22 февраля 1905 года в Москве родился Евгений Ефимович Тетерин. Уже через год после его рождения родители маленького Жени перебрались в Петербург. В 1914 году Евгения отправили на учёбу в реальное училище. Но через три года родители будущего актёра вернулись в Москву, где Тетерин сначала доучился в училище, а потом в трудовой школе.

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С 19 по 29 годы прошлого века Евгений Тетерин работал в Наркомторге экспедитором издательского отдела. И параллельно с работой он умудрился окончить одновременно две театральные студии - Вахтангова и студию сценических искусств при МХАТе.
Потом он пришёл в Московский театр санкультуры, где прослужил с 1929 по 1937 годы. После перешёл на два года в Ногинский театр, а с 1940 был зачислен в штат "Мосфильма".


Потом грянула война и Тетерин из актёра переквалифицировался в артиллериста-разведчика 137 гаубичного артиллерийского полка. После участия в тяжёлых боях под Ленинградом и Москвой в марте 1942 году и контузии Евгения комиссовали. С медалями "За победу над Германией" и "За оборону Москвы" был демобилизован и какое-то время проработал в Орском театре.
Потом, с 1943 года, в театре музыкальной комедии Белорусской ССР. В 1946 году Тетерина зачислили в Театр-студию киноактёра.

Первыми ролями Евгения Тетерина стали, по иронии судьбы, немецкие офицеры в фильмах "Звезда", "Молодая гвардия", "Сталинградская битва". Но слава пришла к нему попозже.

В 1955 году вышло целых четыре фильма с его участием. И в двух из них его роли были весьма запоминающимися - Фёдор Коростылёв в "Попрыгунье" и Брабанцио в "Отелло".

15 следующих лет Евгений Ефимович активно снимался, играл роли второго плана, но каждая его роль была искренней, настоящей, и зрители неизменно отмечали его в фильмах.

Артемий Николаевич ("Тучи над Борском"), Громов ("Ленинградская симфония"), профессор Арбатов ("Слепая птица"), Георгий Акимович ("Солдаты"), председатель колхоза Чернышёв ("После свадьбы") - это лишь малая часть его киноработ. Самой его известной работой того периода можно назвать роль автора в "Судьбе человека"

В 1958 году Евгению Тетерину присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.


Евгений Ефимович был всегда добрым, интеллигентным и уверенным в себе. Он искренне любил людей, старался помогать им, насколько это было возможно. Да что говорить, он настолько хорошо ладил с людьми, что обе его жены (он был дважды в браке) были в прекрасных отношениях и всегда с удовольствием общались между собой.

В 1985 году Тетерин перенёс инсульт и всю его левую часть тела парализовало. Через два года актёр скончался.

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Метки: Жизнь   Прошлое   актеры   биография   интересное   история   советские актеры   
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