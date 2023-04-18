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В Норильске "снежный человек" утащил из кинотеатра 4 миллиона рублей

В Норильске "снежный человек" утащил из кинотеатра 4 миллиона рублей

Автор:
18 апреля 2023 17:24
Сообщество : Криминал
Метки: видео   киноцентр   костюм   кража   норильск   полиция   снежный человек   
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Костюмированное ограбление потерпело фиаско. Кто бы мог подумать!

В Норильске ранее судимая гоп-компания, состоящая из мужчины и женщины, придумала "гениальный" план кражи денег из киноцентра. Работавшая там преступница знала, что начальник в своём офисе хранит кругленькую сумму. Она предложила 40-летнему знакомому, который устал морозить кости в Норильске и собирал деньги на переезд в Краснодар, подзаработать. И тот на своё несчастье согласился.

К делу подошли со всей серьёзностью. Разработали план и купили для маскировки костюм йети. В субботу ночью "снежный человек" при помощи подельницы пробрался в заведение и вытащил сейф с деньгами. Сейф вскрыли, в нём оказалось более четырёх миллионов рублей. Но недолго музыка играла.

Оперативники каким-то образом сумели установить личность похитителя (наверное, как всегда помогли камеры) и спустя сутки навестили его на съёмной квартире. Там они нашли сначала костюм снежного человека, а затем и деньги.

В отношении криминального дуэта возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая организованной группой лиц в особо крупном размере"). Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. "Снежного человека" суд сразу определил в обезьянник, а его 50-летняя подельница пока находится под подпиской о невыезде. Оба фигуранта, как сообщают в МВД, имеют судимости за многочисленные кражи и грабежи. Эх, не увидит "снежный человек" юга.

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Метки: видео   киноцентр   костюм   кража   норильск   полиция   снежный человек   
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11  комментариев
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14k
a_komolow Час назад
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17k
RDen 7 минут назад
а йетиху то почему не закрыли?
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45k
turyst Полчаса назад
Из Норильска поедут на курорт.

После Норильска, им почти везде - курорт.
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34k
russger Полчаса назад
У меня своего кинотеатра нет, 4 ляма не много для такого заведения? Имею в виду наличкой
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29k
Ego sum qui sum Полчаса назад
не найдут - следы снежного человека и до этого десятилетиями изучали и ничего
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684
GoInDown 37 минут назад
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1k
Антон 46 минут назад
Мля такой план, коту под хвост
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2k
Saplus 50 минут назад
Как красиво разложили 8 пачек по 1см
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12k
Shtoppi 55 минут назад
<<...который устал морозить кости в Норильске и собирал деньги на переезд в Краснодар...>>
---------------
переедет теперь с воли за забор кости морозить.
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