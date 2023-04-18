В Норильске "снежный человек" утащил из кинотеатра 4 миллиона рублей

В Норильске ранее судимая гоп-компания, состоящая из мужчины и женщины, придумала "гениальный" план кражи денег из киноцентра. Работавшая там преступница знала, что начальник в своём офисе хранит кругленькую сумму. Она предложила 40-летнему знакомому, который устал морозить кости в Норильске и собирал деньги на переезд в Краснодар, подзаработать. И тот на своё несчастье согласился.



К делу подошли со всей серьёзностью. Разработали план и купили для маскировки костюм йети. В субботу ночью "снежный человек" при помощи подельницы пробрался в заведение и вытащил сейф с деньгами. Сейф вскрыли, в нём оказалось более четырёх миллионов рублей. Но недолго музыка играла.