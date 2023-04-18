В Норильске "снежный человек" утащил из кинотеатра 4 миллиона рублей

Костюмированное ограбление потерпело фиаско. Кто бы мог подумать!
В Норильске ранее судимая гоп-компания, состоящая из мужчины и женщины, придумала "гениальный" план кражи денег из киноцентра. Работавшая там преступница знала, что начальник в своём офисе хранит кругленькую сумму. Она предложила 40-летнему знакомому, который устал морозить кости в Норильске и собирал деньги на переезд в Краснодар, подзаработать. И тот на своё несчастье согласился.
К делу подошли со всей серьёзностью. Разработали план и купили для маскировки костюм йети. В субботу ночью "снежный человек" при помощи подельницы пробрался в заведение и вытащил сейф с деньгами. Сейф вскрыли, в нём оказалось более четырёх миллионов рублей. Но недолго музыка играла.
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Оперативники каким-то образом сумели установить личность похитителя (наверное, как всегда помогли камеры) и спустя сутки навестили его на съёмной квартире. Там они нашли сначала костюм снежного человека, а затем и деньги.
В отношении криминального дуэта возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая организованной группой лиц в особо крупном размере"). Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. "Снежного человека" суд сразу определил в обезьянник, а его 50-летняя подельница пока находится под подпиской о невыезде. Оба фигуранта, как сообщают в МВД, имеют судимости за многочисленные кражи и грабежи. Эх, не увидит "снежный человек" юга.
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После Норильска, им почти везде - курорт.
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переедет теперь с воли за забор кости морозить.