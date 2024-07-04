Взрослый медведь напугал вахтовиков в Норильске

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В Норильске вахтовик смог выиграть забег у погнавшегося за ним огромного медведя. Видео снял его коллега.
На кадрах виден хищник и загнанный им на расположенные над землей трубы человек. Мужчина пытается отвлечь животное, бросив в сторону бутылку, однако медведь не реагирует на эту уловку.
Решившись, россиянин спрыгивает на землю. В этот момент хищник срывается с места и устремляется в погоню. Мужчина, заметив это, принимается бежать еще быстрее. Преодолев несколько метров, медведь останавливается, после чего пытается забраться по металлическим конструкциям к другому вахтовику.
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В принципе суть происходящего понятна с первых слов