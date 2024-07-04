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Взрослый медведь напугал вахтовиков в Норильске

Взрослый медведь напугал вахтовиков в Норильске

Автор:
04 июля 2024 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Вахтовик   Видео   Норильск   животные   медедь   страшно   
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В Норильске вахтовик смог выиграть забег у погнавшегося за ним огромного медведя. Видео снял его коллега.

На кадрах виден хищник и загнанный им на расположенные над землей трубы человек. Мужчина пытается отвлечь животное, бросив в сторону бутылку, однако медведь не реагирует на эту уловку.



Решившись, россиянин спрыгивает на землю. В этот момент хищник срывается с места и устремляется в погоню. Мужчина, заметив это, принимается бежать еще быстрее. Преодолев несколько метров, медведь останавливается, после чего пытается забраться по металлическим конструкциям к другому вахтовику.


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Метки: Вахтовик   Видео   Норильск   животные   медедь   страшно   
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3  комментария
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20k
GROMOZEKA Час назад
«Вот ты нахера его сначала кормишь….»
В принципе суть происходящего понятна с первых слов
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Lexx Час назад
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6k
Горожанин Час назад
Хозяин пришел. Построиться. По порядку рассчитайсь!
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2324 поста (2227 в горячем)

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