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После протестов жителей Москвы Собянин объявил о переносе места строительства мечети у Святого озера

После протестов жителей Москвы Собянин объявил о переносе места строительства мечети у Святого озера

Автор:
06 апреля 2023 11:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Москва   Святое озеро   мечеть   мусульманство   православие   религия   строительство мечети   
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Москвичи долго добивались отмены строительства мечети у Святого озера. В ход шли пикеты, сборы подписей, а один из активистов даже закопал свиную голову на месте предполагаемой стройки. Ситуация накалялась, и власти Москвы решили пойти на компромисс.

После того как в марте 2023 года в передаче телеканала "Спас" появилась информация о строительстве целого мусульманского центра в Косино-Ухтомском районе Москвы, жители города стали протестовать. И хотя возведение мечети в официальной прессе не анонсировалось, у Святого Озера огородили огромную территорию в 10 га.



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По документам на этом месте должен был появиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского», но непропорционально большая площадь ограждения навевала плохие предчувствия.


Верующие провели молебен в местном храме у Святого озера, а после этого обратились к властям с просьбой пересмотреть место застройки мечети. По преданиям на месте озера некогда стоял храм, который ушёл под воду. После в водах Святого озера была верующим явилась чудодейственная икона Николая Угодника. Кроме того, именно здесь Пётр I даровал православным икону Божьей Матери Моденскую (Косинскую).


Вся эта территория почитается православными как святая, и строить тут здание культа другой конфессии было бы как минимум странно и недальновидно.


Власти столицы сочли за лучшее не раздувать межнациональный пожар, а пересмотреть своё решение. В результате мэр города Собянин сообщил, что мечеть будет построена в другом месте - на противоположной стороне, между железной дорогой и трассой. Более того, площадь этого объекта будет сильно меньше заявленной ранее, около 2500 квадратных метров.


Возможно, именно так и нужно решать проблемы в многоконфессиональной стране - спокойно и не доводя до открытых конфликтов.



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Метки: Ynews   Москва   Святое озеро   мечеть   мусульманство   православие   религия   строительство мечети   
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47  комментариев
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1k
Сергей Викторович Час назад
Это там где, со слов чиновников, не планировалась постройка мечети? Это там, где мусульмане возмущались насчет свиной головы на участке, где со слов чиновников не планировалась постройка мечети? В общем получается, что чиновники перенесли строительства мечети с места, где не планировалась стройка мечети?
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29k
Aqueronte 11 минут назад
А можно уже начать строить что-то реально полезное? 21 век на дворе а люди верят в воображаемых человечков
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21
Анатолий 13 минут назад
Я вот не против строительство мечетей и церквей, пусть люди молятся. Только у меня вопрос: почему когда хотят построить церковь или мечеть выбирают парки или набережные вдоль реки, больше мест нету где надо освятить. Построят церковь, огородят территорию и все нет парка, где погулять. У нас в парке, возле реки хотели построить церковь, даже камень заложили, но люди возмутились, так камень и стоит уже 10 лет. А то бы не было бы больше парка.
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−9
иван яичный 16 минут назад
веруны уже всех достали
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16k
Сергей 19 минут назад
У нас в Самаре задумали на самом высоком месте, да еще в центре города построить мечеть! Народ стал возмущаться, протесты, подписи - строительство отменили! Но, прошло некоторое время и тихой сапой построили соборную мечеть, да еще и медресе на 60 учеников! Так что, рано москвичи радуются!

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3k
portroy 21 минуту назад
Мне конечно накидают минусов, но искренне считаю, что лучше строить мечеть - там будет исповедоваться традиционный ислам, а не иметь какие-то подпольные молельные комнаты, где будет распространяться всякая экстремистская фигня под видом ислама.
И наличие или отсутсвие мечети никак не скажется на количестве мигрантов - мечети у них и дома есть, а едут они на заработки...

Кстати, кто пояснит - ведь и христианство и ислам суть Авраамические религии, там общего больше чем между христианами и буддистами, например. Почему так москвичей именно мечети напрягают?
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6
Anton 22 минуты назад
Меня поразила реакция мусульман, в частности представителей Дагестана и Чечни... столько ненависти, угроз , грязи и мерзости я давно не слышал!!! Особенно удивило заявление бойца СВО: " нам все равно с кем воевать ..." подразумаева видимо что им все равно кого убивать, русских или украинцев ... этот конфликт показывает очень много и в первую очередь их отношение к русским. Другой бородач заявил что он собирается найти всех несогласных со строительством и наказывать....ОХУЕЛИ СОВСЕМ ???????!!!!!
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5k
alex 23 минуты назад
половина новой Москвы заселена выходцами из Азии, пусть там мечеть и строят
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2k
Oorfin Полчаса назад
Мне вот непонятно, почему вообще представители тех или иных конфессий так ломятся со своими храмами в парки и исторические места? Есть же куча новостроек с человейниками, где в шаговой доступности в разы больше потенциальных прихожан, к тому же и людям было бы удобнее, не нужно далеко ездить. Или застройщики против, так как религиозные сооружения не повысят, а понизят продажи квартир?
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3k
Pill 40 минут назад
ХХС на 10, а это на 60, да ещё на святом месте? о_0. Я атеист, но такое бы в других странах и городах люто бы не потерпели
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3k
Александр Едигаров 43 минуты назад
Властям Москвы нужно не отмазываться, а найти того кто вообще это всё замутил!
И по статье за разжигание!
Столько людей лбами столкнул.
Мусульмане имеют полное право как граждане РФ строить и посещать Мечети.
Мы многонациональная и многоконфессиональная страна.
Но ставить Мечеть на святом месте для христиан и наоборот это преступная халатность.
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2k
Александр 43 минуты назад
не, ну че, на местных пофиг мэру, главное мигрантам угодить. еще раз напишу, я не знаю ни одного человека кто против мечетей что то имеет или выступает, но я знаю массу людей, кто выступает против тех, кто туда будет ходить.
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465
Dima 44 минуты назад
кадыров еще тот словотряс, но его заявления про окопы и что что мусульмане защищают христиан это не что, он себя кем считает?
ЗАПОМНИ ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ РОССИЮ, ТАК ЖЕ КАК И ХРИСТИАНЕ ЗАЩИЩАЮТ В РОССИИ МУСУЛЬМАН !!!!!!
чуть по тише рамзан, чуть по тише, а то так можно и натрясти....
и да извиняться не собираюсь !
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171
Yago Час назад
Перенесли ага. Из Косино в Косино..... Тут комментировать ничего не хочется. Русских на войну отправляют, а мусульманам в масквабаде мечети строят.
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10k
Б.Касторский Час назад
На самом деле мечети нужны. И это глупо обсуждать и сеять раздор. Если кроме своих мусульман к нам постоянно привозят мигрантов, то им всё равно нужно куда-то ходить. А если нет контролируемой государством мечети, значит появятся какие-то скрытые места, где будут собираться. И велик шанс, что кто-то начнет использовать в своих целях, например, плодить радикалов или ещё что.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А почему бы не отстроить церковь на дне озера?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
"После в водах Святого озера была верующим явилась чудодейственная икона Николая Угодника"
==
Прекращайте употреблять галлюциногены!!!!!!!!
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11k
Rus77 Час назад
А вот что писали Максу Дивничу правоверные в священный месяц...
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8k
Влад Час назад
какая то падла-предатель шатает ситуацию в стране-конкретно в этом случае надо выяснить чья это была идея и арестовать этого чёрта-шайтана. земли в России мало что ли?
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4k
Трям Час назад
Реально зоибали! Стройте у себя в чуркестанах свои мечети!
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1k
tonic_guru Час назад
А вот сразу так нельзя было сделать? надо было обязательно доводить до протестов.
Сесть и подумать, неее , это не наш метод....
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6
Anton tonic_guru 17 минут назад
Это было сделано специально .пробный камень так сказать, посмотреть на реакцию .уверен , эта тема ещё всплывёт и будет много провокаций ....
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