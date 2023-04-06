После протестов жителей Москвы Собянин объявил о переносе места строительства мечети у Святого озера

Москвичи долго добивались отмены строительства мечети у Святого озера. В ход шли пикеты, сборы подписей, а один из активистов даже закопал свиную голову на месте предполагаемой стройки. Ситуация накалялась, и власти Москвы решили пойти на компромисс.
После того как в марте 2023 года в передаче телеканала "Спас" появилась информация о строительстве целого мусульманского центра в Косино-Ухтомском районе Москвы, жители города стали протестовать. И хотя возведение мечети в официальной прессе не анонсировалось, у Святого Озера огородили огромную территорию в 10 га.
По документам на этом месте должен был появиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского», но непропорционально большая площадь ограждения навевала плохие предчувствия.
Верующие провели молебен в местном храме у Святого озера, а после этого обратились к властям с просьбой пересмотреть место застройки мечети. По преданиям на месте озера некогда стоял храм, который ушёл под воду. После в водах Святого озера была верующим явилась чудодейственная икона Николая Угодника. Кроме того, именно здесь Пётр I даровал православным икону Божьей Матери Моденскую (Косинскую).
Вся эта территория почитается православными как святая, и строить тут здание культа другой конфессии было бы как минимум странно и недальновидно.
Власти столицы сочли за лучшее не раздувать межнациональный пожар, а пересмотреть своё решение. В результате мэр города Собянин сообщил, что мечеть будет построена в другом месте - на противоположной стороне, между железной дорогой и трассой. Более того, площадь этого объекта будет сильно меньше заявленной ранее, около 2500 квадратных метров.
Возможно, именно так и нужно решать проблемы в многоконфессиональной стране - спокойно и не доводя до открытых конфликтов.
Источник:
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И наличие или отсутсвие мечети никак не скажется на количестве мигрантов - мечети у них и дома есть, а едут они на заработки...
Кстати, кто пояснит - ведь и христианство и ислам суть Авраамические религии, там общего больше чем между христианами и буддистами, например. Почему так москвичей именно мечети напрягают?
Император Мануил I пришел в негодование относительно сомнительной формулировки, поскольку, по его мнению, таким образом подвергался анафеме сам истинный Бог. Император был убежден, что, расходясь во многих принципиальных вопросах, христиане и мусульмане, как монотеисты, веруют в одного Бога, и потому требование произнести на Него анафему казалось кощунственным.
Он созвал Собор и передал свое мнение, ожидая получить от архиереев и патриарха Феодосия одобрение на изъятие формулировки из огласительных книг Святой Софии – главного храма Константинополя – и вообще из всех церквей. Однако Собор встретил предложение императора резко отрицательно. Архиереи были убеждены, что бог мусульман – это не тот истинный Бог, которому поклоняются христиане, разность в представлениях о Боге в христианстве и исламе принципиальна. Мусульмане под именем Бога поклоняются мысленному идолу, “жалкому измышлению жалкого ума Мухаммеда”, как передает речи заседавших Никита Хониат. Как пишет Никита, отцы Собора “не хотели даже и слышать о его предложении, как не ведущем ни к чему доброму и удаляющем от истинного понятия о Боге.
Самара, построили церковь в парке, теперь там весь парк - Воскресенский мужской монастырь! Посреди города!
И по статье за разжигание!
Столько людей лбами столкнул.
Мусульмане имеют полное право как граждане РФ строить и посещать Мечети.
Мы многонациональная и многоконфессиональная страна.
Но ставить Мечеть на святом месте для христиан и наоборот это преступная халатность.
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По поводу строить - может только МЕСТНАЯ мусульманская ОБЩИНА. А не сборище граждан всех стран.
ЗАПОМНИ ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ РОССИЮ, ТАК ЖЕ КАК И ХРИСТИАНЕ ЗАЩИЩАЮТ В РОССИИ МУСУЛЬМАН !!!!!!
чуть по тише рамзан, чуть по тише, а то так можно и натрясти....
и да извиняться не собираюсь !
Во-вторых, официальное религиозное учреждение всегда находится под контролем. Оно открыто и должности занимают соответствующие люди.
В-третьих, Вы опять берете ношу не по себе. Если есть граждане с соответствующим вероисповеданием, то им должно быть предоставлено место для религиозных мероприятий. Или Вы считаете, что Россия место только для христиан?
Знаете, благодаря таким как Вы и растет уровень агрессии.
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Прекращайте употреблять галлюциногены!!!!!!!!
В принципе через это и буддисты проходили, тоже погромы устраивали и людей убивали в защиту религии..
Да и сейчас посмотрите что в Киево -Печерской Лавре происходит …
К сожалению это только от образования и наличия интеллекта зависит, чем образованнее тем адекватнее поведение
Во вторых: в православии Храм - дом Бога (грубо), мечеть - место сбора мусульманской общины, то есть клуб по интересам.
В третьих - дайте в Мекке или Медине тогда построить православный храм для христианских туристов.
Сесть и подумать, неее , это не наш метод....