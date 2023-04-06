После протестов жителей Москвы Собянин объявил о переносе места строительства мечети у Святого озера

По документам на этом месте должен был появиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского», но непропорционально большая площадь ограждения навевала плохие предчувствия.

Верующие провели молебен в местном храме у Святого озера, а после этого обратились к властям с просьбой пересмотреть место застройки мечети. По преданиям на месте озера некогда стоял храм, который ушёл под воду. После в водах Святого озера была верующим явилась чудодейственная икона Николая Угодника. Кроме того, именно здесь Пётр I даровал православным икону Божьей Матери Моденскую (Косинскую).

Вся эта территория почитается православными как святая, и строить тут здание культа другой конфессии было бы как минимум странно и недальновидно.