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Иван Корейша: психически больной или пророк?

Иван Корейша: психически больной или пророк?

Автор:
14 апреля 2023 16:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   вера   интересное   религия   юродивые   
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Православная церковь не канонизировала Ивана Яковлевича Корейшу и не причислила его к лику святых. Но он всё равно остаётся одним из самых любимых народом юродивых, которые жили в России.

Кем же был Иван Яковлевич Корейша - аферист, самый настоящий блаженный или, может быть, обыкновенный сумасшедший. Кто-то утверждал, что видел множество свидетельств его праведной жизни, как он исцелял и пророчествовал. На другой чаше весов были его крепкие ругательства, неадекватное поведение и брань, которой он, не скупясь, осыпал приходящих к нему, в том числе и дам.


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Корейша всегда стремился к тому, чтобы быть отшельником, с самых юных лет. Учась Смоленской духовной семинарии, он не принимал участия в общих играх, предпочитая учить молитвы и читать труды богословов. Однако духовный сан он не принял, а начал работать школьным учителем. Правда, как-то раз просто вышел из класса посреди урока и отправился в паломничество. Только через три года вернулся и очень быстро стал известен (и не только в Смоленске) как заступник бедняков, изобличитель казнокрадов и пророк-отшельник.


Неудивительно, что Корейшу, который всегда предпочитал уединение, несколько пугало всё растущее количество посетителей. Причём запросы-то у них были какие-то не самые высокодуховные: выйти ли замуж, кто распускает сплетни, да кто украл порося. Решительно никакого духовного просветления, которого так искал Иван Яковлевич. В тот-то момент он и начал нести всякий бред, кричать и ругаться. Не исключено, что именно так он хотел запугать тех, кому надо было узнать про похищенных кур. Не могло остановить их даже то, что в хижину провидца полагалось вползать только на коленях.


Среди его предсказаний якобы были: война 1812 года (кстати, в войну Корейша подкармливал ополченцев и помогал с перевязками раненым французам, когда те отступали), указание деталей собственной смерти.

В психиатрической больнице Иван Яковлевич оказался неслучайно. Есть версия, что он открыл тайну столичного инспектора, пытавшегося соблазнить дочь бедной купчихи. По другой версии, он разоблачил смоленских казнокрадов-чиновников, своровавших аж 150 тыс. рублей, которые должны были пойти на восстановление послевоенного Смоленска. Вот Корейшу и поместили сначала в смоленскую больницу для душевнобольных, а потом и в московскую. В больницах он прошёл через многое: издевательства санитаров, карцер, пыточные процедуры, сидение на цепях.


В истории болезни ему записали, что причиной "слабоумия" стало "помешательство из-за чрезмерного чтения священных книг". Диагноз практически гарантировал пожизненное нахождение в больнице. А тогда, в XIX веке, психбольницы мало чем отличались от тюрем, и лечение там толком не проводилось.
Корейшу выписали лишь под конец жизни, но он просто отказался покидать палату.

Божьими и юродивыми называют тех, кто добровольно отказывается от комфорта, бытовых благ и уходит жить подальше от людей - в глушь. Иван Корейша попадает в эту категорию идеально: житьё в старой бане на краю села, потом в шалаше в глухом лесу и мучения больничного карцера. Даже когда его перевели в палату он всё равно отгородился от мира, будто начертив вокруг себя некий круг и не выходя за его пределы никогда.

Слухи о странном провидце распространялись мгновенно, и Корейша не знал, куда деваться от бесконечного паломничества жаждущих услышать личное предсказание. Принимал он всегда стоя, позволив себе лечь, укрывшись грязным одеялом только в последние годы жизни. А главврач больницы Саблер не растерялся и приказал пропускать к провидцу исключительно по билетам (60 копеек), что приносило больнице до тысячи рублей в год.

Умер Корейша в сентябре 1861 года на 78 году жизни и на пике славы провидца. Попрощаться с юродивым пришло пол-Москвы. Все цветы, которыми был устлан гроб разобрали вмиг, а когда закончились цветы, принялись терзать покрывавшую тело ткань, и, наконец, от гроба стали отрывать куски. В народе считали, что эти кусочки будут иметь целебные свойства.


Церковь пока разбирается со статусом Корейши, можно ли его канонизировать. Но народ продолжает уповать на благочестивого Ивана Корейшу, а на его могилу ходят десятками до сих пор, принося ему дары, оставляя записки, на вопросы в которых надеются получить ответ.

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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   вера   интересное   религия   юродивые   
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Не переведутся идиоты на Руси! Тьфу!
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28k
Юрий 2 минуты назад
Солидные-то люди, которые себе добра-то желают, за каждой малостью ездят к Ивану Яковлевичу, в сумасшедший дом, спрашиваются...
Ссылка www.youtube.com
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад
"Среди его предсказаний якобы были"
Ключевое слово "ЯКОБЫ"............
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57k
Опиум для народа Час назад
-"самый настоящий блаженный или, может быть, обыкновенный сумасшедший."-
-вообще-то это одно и то же.
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