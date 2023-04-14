Иван Корейша: психически больной или пророк?

Корейша всегда стремился к тому, чтобы быть отшельником, с самых юных лет. Учась Смоленской духовной семинарии, он не принимал участия в общих играх, предпочитая учить молитвы и читать труды богословов. Однако духовный сан он не принял, а начал работать школьным учителем. Правда, как-то раз просто вышел из класса посреди урока и отправился в паломничество. Только через три года вернулся и очень быстро стал известен (и не только в Смоленске) как заступник бедняков, изобличитель казнокрадов и пророк-отшельник.





Неудивительно, что Корейшу, который всегда предпочитал уединение, несколько пугало всё растущее количество посетителей. Причём запросы-то у них были какие-то не самые высокодуховные: выйти ли замуж, кто распускает сплетни, да кто украл порося. Решительно никакого духовного просветления, которого так искал Иван Яковлевич. В тот-то момент он и начал нести всякий бред, кричать и ругаться. Не исключено, что именно так он хотел запугать тех, кому надо было узнать про похищенных кур. Не могло остановить их даже то, что в хижину провидца полагалось вползать только на коленях.





Среди его предсказаний якобы были: война 1812 года (кстати, в войну Корейша подкармливал ополченцев и помогал с перевязками раненым французам, когда те отступали), указание деталей собственной смерти.