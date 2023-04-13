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Онегин Гаджикасимов: советский поэт, ставший монахом

Онегин Гаджикасимов: советский поэт, ставший монахом

Автор:
13 апреля 2023 18:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   Церковь   биография   интересное   поэт   религия   
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Творчество Гаджикасимова мы знаем по таким известным шлягерам, как "Лайла", "Взявшись за руки вдвоем", "Первая весна", "Дождись меня", "Здравствуй, новый день", "Сон в дороге", "Я буду ждать тебя", "Ты и я" и многим другим.

Онегин Юсиф оглы Гаджикасимов родился на свет в аристократической семье. В его родословной есть политики, врачи, литераторы, юристы. Отец Онегина служил в НКВД и окончил юридический факультет московского вуза. Мама работала в школе учительницей русского языка и литературы.


Такое необычное имя мальчик получил, потому что он родился в тот год, когда в СССР отмечалось столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, и родители решили дать ребёнку такое имя, которое бы ассоциировалось с творчеством великого поэта. Младшего брата Онегина звали Низами, названного, в свою очередь, в честь поэта Низами Гянджеви.

После окончания школы, где мальчик с особым усердием занимался гуманитарными науками, Онегин поступил в Литературный институт им. Максима Горького. В столице Гаджикасимов завёл много новых друзей и как раз в тот период начал писать стихи, ставшие известными на всю страну.


Известность к нему пришла в начале 1960-х. И за следующие 20 лет он написал великое множество хитов советской эстрады.


Причём он не только писал стихи и песни. Гаджикасимов, владея несколькими иностранными языками, переводил зарубежные песни. Работал в музыкальной редакции Всесоюзного радио. Песни Онегина пели Юрий Антонов, Алла Пугачёва, Муслим Магомаев, Валентина Толкунова и не только.

Но в середине 80-х годов Гаджикасимом пропал с радаров. Где он и что с ним не знали ни родственники, ни коллеги, ни друзья. Поползли разные слухи: то ли он умер, то ли запил - какие только версии не выдвигали.


Правду о поэте рассказала его коллега Анна Качалина: он какое-то время жил у неё и несколько дней подряд без остановки читал библию. В 1985 году он пошёл в церковь, чтобы принять православную веру и отправиться паломником в Оптину пустынь. Во время работы в монастыре Онегину полагалось расписываться в журнале дежурств и он, не желая лишнего внимания, подписывался Гакасимов, сокращая свою.

Получив при крещении имя Олег, поэт практически перестал появляться в общественных местах. Он надел рясу, отрастил длинную бороду - прославленного автора стихов уже сложно было узнать. В начале декабря 1980 года новопосвящённого Олега назначили в монастыре комендантом и дали имя Афанасий (в честь монаха Афанасия Афонского).

Потом, уже в 1991 году, его постригли в монахи и нарекли именем Силуан, а ещё через несколько лет постригли в великую схиму уже под именем Симон (то есть он полностью отрёкся от мира).

Про личную жизнь поэта мало известно. Познакомился он своей первой женой ещё в студенчестве, а когда после получения диплома пошёл в армию, то Валерия честно ждала своего любимого. Вернувшись со службы Онегин немедленно сделал ей предложение и молодые сыграли пышную свадьбу. В браке у них родился сын Юсиф, которого после крещения нарекли Михаилом.

Есть информация, что у Онегина в итоге было три жены и двое детей. Второй ребёнок родился уже в третьем браке.

В начале 2000-х поэт ушёл из монастыря и перебрался в Подмосковье, где часто ходил в местную церковь, общаясь с прихожанами. А в 2002 году пришло известие о его смерти. Причиной смерти стал рак, с которым уже поздно было бороться.

Онегин Гаджикасимов был похоронен в Московской области, в селе Лямцево.


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Метки: Жизнь   СССР   Церковь   биография   интересное   поэт   религия   
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2  комментария
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22k
ЦСКА 19 минут назад
Автор, ну как же так!? Писать про Гаджикасимова и не упомянуть "Восточную песню"??
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31k
АнтонПолднев 13 минут назад
Да уж... Вот судьба...
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