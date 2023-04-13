Онегин Гаджикасимов: советский поэт, ставший монахом

Онегин Юсиф оглы Гаджикасимов родился на свет в аристократической семье. В его родословной есть политики, врачи, литераторы, юристы. Отец Онегина служил в НКВД и окончил юридический факультет московского вуза. Мама работала в школе учительницей русского языка и литературы.





Такое необычное имя мальчик получил, потому что он родился в тот год, когда в СССР отмечалось столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, и родители решили дать ребёнку такое имя, которое бы ассоциировалось с творчеством великого поэта. Младшего брата Онегина звали Низами, названного, в свою очередь, в честь поэта Низами Гянджеви.