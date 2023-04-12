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Бергдамы, которые «мытьвы» не пробовали

Бергдамы, которые «мытьвы» не пробовали

Автор:
12 апреля 2023 13:13
Сообщество : Факты
Метки: Африка   Камабу   бергдамы   вода   история   мытьё   племя   ритуал   традиция   факт   
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Помните старый анекдот о мужике, который жаловался доктору на чешущуюся голову и не знал, что такое «мытьвы»? У представителей этого племени, расскажи им этот анекдот, не дрогнул бы на лице ни один мускул.

А всё потому что бергдамы – странный народ даже по странным для нас африканским меркам. Дело в том, что представители этого племени игнорируют любые контакты тела с водой, считая её жуткой и опасной субстанцией.

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«Чёрные люди». Вероятно, такое прозвище они получили за очень тёмную кожу. Практически  иссиня-чёрную, на которой слой грязи почти незаметен.

Хотя откровенными грязнулями бергдамов назвать нельзя. К примеру, они тщательно следят за состоянием зубов и удаляют остатки пищи специальными палочками – примитивными аналогами зубных щёток. Это необходимость, ведь их рацион – в основном твёрдая пища, даже коренья. А не будет зубов – банально помрёшь голодной смертью.

Поклоняются африканские грязнули буквально тому, что видят – солнцу. Точнее богу солнца Камабу, представителем и наместником которого на земле выступает колдун племени. Он ведает и вопросами жизни и смерти в племени. В буквальном смысле выдаёт вердикт – кто из соплеменников будет жить, а кто умрёт. Свои распоряжения через колдуна передаёт Камабу.

Если у соплеменника есть признаки смертельной заразной болезни, то его банально изгоняют во избежание эпидемии. И он погибает в одиночестве. Такой жестокий, но эффективный способ сохранения других жизней.

А ещё распространённая методика борьбы со всякими болячками и бяками у бергдамов – прижигание. Тот же колдун якобы сгоняет болезнь в одно место на теле, а потом  выжигает её. Отсюда у многих представителей племени на теле множественные шрамы.

Обряд инициации у юношей вполне обычный. Претендующие на статус мужчины подростки должны два дня подряд успешно сходить на охоту. Первую добычу они должны отдать в дар племени. А в поедании второй уже могут поучаствовать и сами.

С девушками всё сложнее. Девочки-подростки считаются взрослыми, когда у них начинают развиваться молочные железы. После этого над грудью делают надрезы, натирают истолчёнными до порошкообразного состояния продуктами и ждут заживления. Теперь девочкам можно есть вместе со взрослыми женщинами ту же пищу.

После прихода первой менструации девочка считается взрослой. В честь этого племя организует праздник, забивает козу и наслаждается мясом ритуальной жертвы. А виновница торжества получает наставления старших товарок о том, что себя надо беречь и не вступать до брака в половую связь.

Как и у любых других народов, рождение малыша в племени – это радость и повод для праздника. Но с этим у аборигенов связан странный обычай. Новоиспечённый отец жарит на огне мясо, собирая стекающий жир.

Затем он обмазывает своё тело, скатывая с помощью жира изрядный слой грязи, собирает полученную субстанцию в мешочек и вешает ребёнку на шею этот защитный амулет. Остаётся последний штрих – плюнуть ребёнку на грудь, растереть плевок и наречь обретённое дитя именем.

Но есть исключение из правил – рождение близнецов. Двойня считается проклятием. И чтобы его погасить, нужно заживо похоронить одного из детей. Обычай мало того что жуткий, так ещё и алогичный. Ведь племя, игнорирующие гигиенические процедуры, находится на грани исчезновения. И вполне может быть, что в ближайшем будущем о нём останутся только воспоминания.

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Метки: Африка   Камабу   бергдамы   вода   история   мытьё   племя   ритуал   традиция   факт   
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