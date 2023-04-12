Бергдамы, которые «мытьвы» не пробовали

Поклоняются африканские грязнули буквально тому, что видят – солнцу. Точнее богу солнца Камабу, представителем и наместником которого на земле выступает колдун племени. Он ведает и вопросами жизни и смерти в племени. В буквальном смысле выдаёт вердикт – кто из соплеменников будет жить, а кто умрёт. Свои распоряжения через колдуна передаёт Камабу.

Если у соплеменника есть признаки смертельной заразной болезни, то его банально изгоняют во избежание эпидемии. И он погибает в одиночестве. Такой жестокий, но эффективный способ сохранения других жизней.

А ещё распространённая методика борьбы со всякими болячками и бяками у бергдамов – прижигание. Тот же колдун якобы сгоняет болезнь в одно место на теле, а потом выжигает её. Отсюда у многих представителей племени на теле множественные шрамы.