"Дыра в скале" – легендарный пещерный дом

На самом деле "Дыра в скале" (так переводят Hole n’the Rock) – это что-то вроде самодельной пещеры, превращённой за долгое время в полноценный жилой дом площадью почти 465 квадратных метров.

Теперь это что-то вроде "пещерного музея", в котором целых 14 комнат – столько было "нарыто" за почти век существования этого необычного места.