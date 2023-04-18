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"Дыра в скале" – легендарный пещерный дом

"Дыра в скале" – легендарный пещерный дом

Автор:
18 апреля 2023 09:16
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Hole n the Rock   Дыра в скале   в мире   дыра   пещера   факты   фото   
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Hole n’the Rock – надпись, которую может увидеть любой, кто проезжает по трассе в национальном парке Каньонлендс на территории амеркианского штата Юта. Она написана крупными буквами на большой скале, но, конечно, не во славу рок-музыки – скорей она является рекламной вывеской. Под надписью находится вход в дом, расположенный внутри горы.

На самом деле "Дыра в скале" (так переводят Hole n’the Rock) – это что-то вроде самодельной пещеры, превращённой за долгое время в полноценный жилой дом площадью почти 465 квадратных метров.

Теперь это что-то вроде "пещерного музея", в котором целых 14 комнат – столько было "нарыто" за почти век существования этого необычного места.

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Интересно, что сначала это была маленькая пещерка для детской игры. Превратить детское игровое пространство во что-то более глобальное решил один из детей – Альберт Кристенсен.

Ему потребовалось 12 лет, чтобы расширить пещеру до нынешнего состояния. Как обычно сообщают туристам, он вытащил из пещеры около 1,5 тысяч кубических метров песчаника. Ещё около 8 лет он превращал пещеру в пригодный для жизни дом.

В итоге он жил здесь вместе с семьёй, а также писал картины и сделал ещё одну местную достопримечательность - скульптуру президента Рузвельта на поверхности скалы над входом в дом.

Конечно, место стало известным и привлекало внимание путешественников – но, тем не менее, туристической достопримечательностью его назвать было нельзя. Обычный быт для "Дыры в скале" закончился вместе со смертью её "автора" в 1957-м году.

Глэдис, жена Альберта, после этого по сути превратила их пещеру в семейный музей, или даже в музей собственного мужа. Посетители могут увидеть картины и скульптуры самого Альберта, коллекцию кукол, которую собирала Глэдис, а также всё, связанное со строительством пещерного дома – инструменты, старую мебель и т.п.

Позже она открыла здесь сувенирный магазин и придорожное кафе, так что Hole n’the Rock стал настоящим туристическим бизнесом – Глэдис даже проводила полноценные экскурсии по дому.

Когда скончалась и она, в 1974-м году, музеем, насколько можно понять, занялись их дети. Нынешние хозяева Hole n’the Rock купили это необычное место у наследников Альберта и Глэдис в 2000-м году.

По их словам, они решили сохранить всё ровно так, как было при первых хозяевах – та же мебель, картины, книги и всё остальное, что сделало пещерный дом ещё и эдаким "музеем старины".

К примеру, туристам показывают коллекцию винтажных неоновых вывесок, а в сувенирном магазинчике можно купить "народные поделки", которые делают представители коренного населения Юты.

В 21-м веке добавился ещё один магазинчик и контактный зоопарк, в котором живут, к примеру, страус, верблюд, лань и разные экзотические птицы – предлагается проводить здесь различные праздники, фотосессии и т.п.

А ещё одним – не очень, судя по всему, афишируемым – местом, которое могут посмотреть туристы, является совместная могила Альберта и Глэдис, вырытая прямо в скале. Иногда говорят, что Hole n’the Rock – это памятник на их могиле, который они поставили сами себе.

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Метки: Hole n the Rock   Дыра в скале   в мире   дыра   пещера   факты   фото   
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1  комментарий
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Valiko 13 минут назад
Цивильно всё, интересно. Но за надписи краской на скалах нужно карать ректально. Обезьяны везде поисписали природу, у нас в том числе.
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