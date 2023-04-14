Знак рокеров и не только: 4 невинных жеста, которые считают грубыми в других странах

Традиции у народов складывались на протяжении веков. Удивительно, насколько они могут быть разными в зависимости от страны. Например, в России четное количество цветов принято дарить только на похоронах, однако в других странах такого правила не существует.

Но отличия касаются не только обычаев: некоторые из самых популярных жестов, которые мы часто используем в повседневной жизни, в других уголках планеты могут показаться оскорбительными и очень грубыми.

Знак ОК

Мы сворачиваем большой и указательный пальцы, показывая, что все отлично и прекрасно, однако для Бразилии этот жест неприемлем. Бразильцы воспринимают такой знак как «Ты полный ноль» или «Ты ничто». Кстати, в Турции тоже нужно быть поаккуратнее: турки видят в этом оскорбление, ведь в их стране это означает «Ты придурок».