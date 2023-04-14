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Знак рокеров и не только: 4 невинных жеста, которые считают грубыми в других странах

Знак рокеров и не только: 4 невинных жеста, которые считают грубыми в других странах

Автор:
14 апреля 2023 09:54
Сообщество : Факты
Метки: Знак рокеров   в мире   жесть   интересно   неприлично   факты   фото   
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Где нельзя скрещивать пальцы и другие оскорбительные жесты, которые кажутся нам безобидными.

Традиции у народов складывались на протяжении веков. Удивительно, насколько они могут быть разными в зависимости от страны. Например, в России четное количество цветов принято дарить только на похоронах, однако в других странах такого правила не существует.


Но отличия касаются не только обычаев: некоторые из самых популярных жестов, которые мы часто используем в повседневной жизни, в других уголках планеты могут показаться оскорбительными и очень грубыми.


Знак ОК

Мы сворачиваем большой и указательный пальцы, показывая, что все отлично и прекрасно, однако для Бразилии этот жест неприемлем. Бразильцы воспринимают такой знак как «Ты полный ноль» или «Ты ничто». Кстати, в Турции тоже нужно быть поаккуратнее: турки видят в этом оскорбление, ведь в их стране это означает «Ты придурок».

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Скрещенные пальцы

Мы скрещиваем пальцы на удачу, но во Вьетнаме такой жест символизирует женские гениталии. Если вы таким образом пожелаете удачи вьетнамцу, возможно, вас неправильно поймут и вы попадете в очень неловкую ситуацию.

Резкое прикосновение

Во время эмоционального диалога мы часто используем прикосновения. Интересно, что в Армении резкое прикосновение ладонью означает «проклинаю тебя». Если этот знак в отношении собеседника использует мама, бабушка или другая близкая родственница, он имеет немного другое значение: «не могу тебя выносить».

Любимый жест рокеров

Если вы отправились на рок-вечеринку в Испании, то постарайтесь обойтись без дьявольских рогов. Для испанцев этот жест совершенно неуместен, даже если вы на рок-концерте. Дело в том, что он означает рогоносца.

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Метки: Знак рокеров   в мире   жесть   интересно   неприлично   факты   фото   
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zlopisec 42 минуты назад
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