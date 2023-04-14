Знак рокеров и не только: 4 невинных жеста, которые считают грубыми в других странах

Где нельзя скрещивать пальцы и другие оскорбительные жесты, которые кажутся нам безобидными.
Традиции у народов складывались на протяжении веков. Удивительно, насколько они могут быть разными в зависимости от страны. Например, в России четное количество цветов принято дарить только на похоронах, однако в других странах такого правила не существует.
Но отличия касаются не только обычаев: некоторые из самых популярных жестов, которые мы часто используем в повседневной жизни, в других уголках планеты могут показаться оскорбительными и очень грубыми.
Знак ОК
Мы сворачиваем большой и указательный пальцы, показывая, что все отлично и прекрасно, однако для Бразилии этот жест неприемлем. Бразильцы воспринимают такой знак как «Ты полный ноль» или «Ты ничто». Кстати, в Турции тоже нужно быть поаккуратнее: турки видят в этом оскорбление, ведь в их стране это означает «Ты придурок».
Скрещенные пальцы
Мы скрещиваем пальцы на удачу, но во Вьетнаме такой жест символизирует женские гениталии. Если вы таким образом пожелаете удачи вьетнамцу, возможно, вас неправильно поймут и вы попадете в очень неловкую ситуацию.
Резкое прикосновение
Во время эмоционального диалога мы часто используем прикосновения. Интересно, что в Армении резкое прикосновение ладонью означает «проклинаю тебя». Если этот знак в отношении собеседника использует мама, бабушка или другая близкая родственница, он имеет немного другое значение: «не могу тебя выносить».
Любимый жест рокеров
Если вы отправились на рок-вечеринку в Испании, то постарайтесь обойтись без дьявольских рогов. Для испанцев этот жест совершенно неуместен, даже если вы на рок-концерте. Дело в том, что он означает рогоносца.
Источник:
- Главный секрет Пентагона: откуда взялся пятиугольник и что на самом деле находится в его центре
- "Паскалина" Блеза Паскаля- первый калькулятор из XVII века
- Ведьмин круп и "Ведьмин круг" – что изображают эти необычные скульптуры в Германии
- Черви, плесень, запах: 5 самых гадких и дорогих сыров в мире
- В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница