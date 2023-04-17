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15 потрясающих примеров разумного строительства и правильного озеленения

15 потрясающих примеров разумного строительства и правильного озеленения

Автор:
17 апреля 2023 22:15
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Потрясающее   Разумный   Строительство   дизайн   озеленение   природа   
1034
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Всегда любопытно наблюдать за разумным сочетанием природных элементов и человеческого творчества, ведь в результате получаются завораживающие открытые пространства. Природа сама подсказывает бесконечные идеи для преобразования обычного дизайна во что-то более интересное. В этом посте вы увидите фотографии замечательных сочетаний, которые излучают гармонию.

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Метки: Потрясающее   Разумный   Строительство   дизайн   озеленение   природа   
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3  комментария
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0
кошка бобик 2 часа назад
А можно два плюса поставить?..
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29k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
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2k
max 2 часа назад
Очень хорошо
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