15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично вписать в природный мир

Зачастую мы не замечаем то, что находится рядом с нами, а ведь над дорогами, мостами и зданиями работали архитекторы и инженеры, тщательно обдумывая свои проекты и их назначение. Их работы окружают нас повсюду ежедневно, и один из таких ярких примеров — это город, а также все, что в нем функционирует.

Начиная от многоквартирных домов, заканчивая дорожными развязками и системой по утилизации отходов — все это создается для того, чтобы человеку было комфортнее.

Но иногда инженеры превышают всяческие ожидания, создавая по-настоящему восхитительные сооружения. Речь о тех конструкциях, которые не только помогают добраться из пункта А в пункт Б, но и отлично вписываются в окружающую среду, а иногда построены таким образом, чтобы ее было легче оберегать.

Акведук Понт дю Сарт в Бельгии: это мост для кораблей