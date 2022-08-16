15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично вписать в природный мир

Эти архитектурные творения точно улучшили пространство.
Зачастую мы не замечаем то, что находится рядом с нами, а ведь над дорогами, мостами и зданиями работали архитекторы и инженеры, тщательно обдумывая свои проекты и их назначение. Их работы окружают нас повсюду ежедневно, и один из таких ярких примеров — это город, а также все, что в нем функционирует.
Начиная от многоквартирных домов, заканчивая дорожными развязками и системой по утилизации отходов — все это создается для того, чтобы человеку было комфортнее.
Но иногда инженеры превышают всяческие ожидания, создавая по-настоящему восхитительные сооружения. Речь о тех конструкциях, которые не только помогают добраться из пункта А в пункт Б, но и отлично вписываются в окружающую среду, а иногда построены таким образом, чтобы ее было легче оберегать.
Акведук Понт дю Сарт в Бельгии: это мост для кораблей
Потрясающий мост во Вьетнаме, который словно соединил в себе человека и природу
Виадук в Брусио, Швейцария, построенный больше ста лет назад в форме спирали
Плавучая электростанция недалеко от индийского города Рамагундам
Совершенно чудесный Чэнъянский мост недалеко от китайского города Лючжоу
Дорога, огибающая скалу, недалеко от немецкого городка Брайтнау
Железная дорога Хотан-Руоцян в Китае, которая проходит через пустыню
Пешеходный мост через реку в городе Провиденс, США: он соединяет два парка на берегах реки
Мост Sea Cliff Bridge в Австралии, который отлично вписался в обрыв рядом с океаном
Мост Фридриха Байера, который может разворачиваться, в бразильском Сан-Паулу
Дорога между Аландскими островами в Финляндии
Горная тропа в китайском городе Сямынь
Башня солнечной электростанции Ашалим в пустыне Негев, Израиль
Мост в Нидерландах, помогающий не допустить фрагментации окружающей среды
16-километровая магистраль в Индии, которую подняли над землей, чтобы дать дорогу животным
Источник:
АНТИФИШКИ
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