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15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично вписать в природный мир

15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично вписать в природный мир

Автор:
16 августа 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектурв   в мире   все для людей   дизайн   дорога   инфраструктура   природа   фото   
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Эти архитектурные творения точно улучшили пространство.


Зачастую мы не замечаем то, что находится рядом с нами, а ведь над дорогами, мостами и зданиями работали архитекторы и инженеры, тщательно обдумывая свои проекты и их назначение. Их работы окружают нас повсюду ежедневно, и один из таких ярких примеров — это город, а также все, что в нем функционирует.

Начиная от многоквартирных домов, заканчивая дорожными развязками и системой по утилизации отходов — все это создается для того, чтобы человеку было комфортнее.

Но иногда инженеры превышают всяческие ожидания, создавая по-настоящему восхитительные сооружения. Речь о тех конструкциях, которые не только помогают добраться из пункта А в пункт Б, но и отлично вписываются в окружающую среду, а иногда построены таким образом, чтобы ее было легче оберегать.

Акведук Понт дю Сарт в Бельгии: это мост для кораблей

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Потрясающий мост во Вьетнаме, который словно соединил в себе человека и природу

Виадук в Брусио, Швейцария, построенный больше ста лет назад в форме спирали

Плавучая электростанция недалеко от индийского города Рамагундам

Совершенно чудесный Чэнъянский мост недалеко от китайского города Лючжоу

Дорога, огибающая скалу, недалеко от немецкого городка Брайтнау

Железная дорога Хотан-Руоцян в Китае, которая проходит через пустыню

Пешеходный мост через реку в городе Провиденс, США: он соединяет два парка на берегах реки

Мост Sea Cliff Bridge в Австралии, который отлично вписался в обрыв рядом с океаном

Мост Фридриха Байера, который может разворачиваться, в бразильском Сан-Паулу

Дорога между Аландскими островами в Финляндии

Горная тропа в китайском городе Сямынь

Башня солнечной электростанции Ашалим в пустыне Негев, Израиль

Мост в Нидерландах, помогающий не допустить фрагментации окружающей среды

16-километровая магистраль в Индии, которую подняли над землей, чтобы дать дорогу животным

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архитектурв   в мире   все для людей   дизайн   дорога   инфраструктура   природа   фото   
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1  комментарий
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Сергей 4 часа назад
Ездил по нему. Расположен неудобно и по нему можно проехать только когда из Сиднея в Волонгонг едешь или обратно.
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