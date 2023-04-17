У Памелы Андерсон была предшественница. Трагическая история модели пин-ап

Джой Лэнсинг была американской актрисой, певицей и танцовщицей. Но прославилась она не этим. Она была квинтэссенцией всех голливудских представлений о женской привлекательности в 1950-е.
Со своими светлыми локонами, пленительными голубыми глазами и фигурой в виде песочных часов она не слезала с обложек мужских журналов.
Родилась в 1928 году и блистала в 50-е. Она снялась в нескольких фильмах и телешоу, включая «Атомный город», «Горячие головы», «Шоу Боба Каммингса» и «Приключения Дикого Билла Хикока».
Но массовую популярность ей принесло другое поприще. Девушка была популярной моделью в стиле пин-ап и постоянно появлялась в мужских журналах. У нее была запоминающаяся внешность - фигуристая со светлыми волосами и голубыми глазами.
Джой Лансинг часто называют Памелой Андерсон 1950-х годов.
Джой Лансинг была ростом 1,68 метра и весила около 54,4 килограмма. Сообщалось, что ее размеры составляют 91-61-91 см. Памела Андерсон лишь на пару сантиметров выше и чуточку тяжелее, при тех же пропорциях.
Поэтому ее часто и сравнивали с Памелой - канадской актрисой, моделью и телеведущей. Обе женщины имеют схожие физические данные.
В отличие от многих актрис тех лет девушка выросла в хорошей семье и получила прекрасное образование. Родилась она в семье известного врача. Однако учиться в престижной школе ей было скучно. С юных лет она проявляла природный талант к танцам и пению, и ее родители, заметив интерес, стали поощрять ее делать карьеру актрисы.
В конце 40-х во время выступления в местном ночном клубе ее заметил один из скаутов. Девушка быстро заключила контракт с Columbia Pictures и начала появляться на экране в небольших ролях.В карьере был успех, а вот в личной жизни царил беспорядок. Джой была замужем четыре раза, и все ее отношения часто были сопряжены с конфликтами и скандалами.
Да и мужей она находила специфических. Ее второй муж, актер Стэнли Клементс, был арестован за вооруженное ограбление и приговорен к 15 годам тюремного заключения, а ее третий муж, актер Гленн Дэвис, был арестован за хранение наркотиков.
От бури личной жизни девушка искала спасение в кино и карьера пошла вверх. Но, увы, оборвалась слишком рано.
Джой скончалась в возрасте 37 лет от рака груди. Ее смерть стала шоком для голливудского сообщества.
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