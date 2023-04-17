У Памелы Андерсон была предшественница. Трагическая история модели пин-ап

Родилась в 1928 году и блистала в 50-е. Она снялась в нескольких фильмах и телешоу, включая «Атомный город», «Горячие головы», «Шоу Боба Каммингса» и «Приключения Дикого Билла Хикока».

Но массовую популярность ей принесло другое поприще. Девушка была популярной моделью в стиле пин-ап и постоянно появлялась в мужских журналах. У нее была запоминающаяся внешность - фигуристая со светлыми волосами и голубыми глазами.

Джой Лансинг часто называют Памелой Андерсон 1950-х годов.





Джой Лансинг была ростом 1,68 метра и весила около 54,4 килограмма. Сообщалось, что ее размеры составляют 91-61-91 см. Памела Андерсон лишь на пару сантиметров выше и чуточку тяжелее, при тех же пропорциях.