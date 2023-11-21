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Как красотка Ким Бейсингер превратила свою жизнь в ад

Как красотка Ким Бейсингер превратила свою жизнь в ад

Автор:
21 ноября 2023 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Ким Бейсингер   актриса   кино   судьба   факты   фото   
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Ким Бейсингер - американская актриса, которая прославилась в 1980-е годы благодаря ярким ролям в кино. Она была символом чувственности и женственности как на экране, так и в жизни. Однако никто не знал, насколько тяжело ей давался каждый выход в публичное пространство.

Ким Бейсингер родилась в 1953 году и с самого детства была связана с миром шоу-бизнеса. У нее были творческие родители - музыкант и танцовщица. С детства она мечтала стать актрисой и начала свою карьеру в модельном бизнесе. Однако, из-за своей стеснительности, ей было не легко работать в этой сфере.

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Она решила попробовать себя в кино и переехала в Лос-Анджелес. Сначала она снималась в небольших ролях, но очень скоро стала известной и востребованной актрисой. Ей долго приходилось справляться с фобией, которая напрямую влияла на ее творческую деятельность. Бейсингер страдала от редкого заболевания - агорафобии, которое заключалось в боязни открытых пространств и скопления людей. Из-за этого она могла оставаться дома месяцами.

Кроме того, у нее были нервные срывы и довольно странное поведение, что делало ее жизнь еще сложнее. Коллеги по съемочной площадке признавались, что работать с Ким порой было невыносимо, так как с виду стеснительная девушка нередко могла закатить истерику и начать громко ругаться на окружающих.

Несмотря на эти сложности, у Ким Бейсингер было множество поклонников. До того, как она стала известной, она встречалась с различными знаменитыми людьми. В 26 лет она вышла замуж за визажиста Рона Снайдера-Бриттона, но через девять лет брака развелась с ним. После развода она продолжала встречаться с разными мужчинами, пока не познакомилась с Алеком Болдуином.

Алек предложил ей сыграть вместе в фильме "Привычка жениться". Переговоры и съемки фильма превратились в настоящий кошмар, и это несмотря на то, что Болдуин сразу объявил о своих намерениях связать себя узами брака с неуравновешенной красоткой. Они начали встречаться, но в их паре не было спокойствия и умиротворения ни дома, ни на съемочной площадке. Во время совместных съемок они постоянно выясняли отношения, между ними были серьезные конфликты и ссоры.

Актриса долго не принимала предложение Болдуина и согласилась лишь после тяжелых разбирательств, справиться с которыми ей помог возлюбленный.  Изначально Бейсингер согласилась сыграть в фильме "Елена в ящике", не обратив внимание на наличие большого количества сцен с полным обнажением. Когда же она более подробно изучила проект и отказалась, киностудия потребовала у неё компенсацию в 9 миллионов долларов.

Незадолго до судьбоносного отказа Ким Бейсингер приобрела маленький городок Браселтон в штате Джорджия. Она собиралась преобразовать его и организовать там фестиваль. Иск в 9 миллионов полностью перечеркнул ее мечты. Ким объявила себя банкротом. Ей пришлось подписать множество бумаг, чтобы хоть немного выбраться из долговой ямы. Например, в ходе разбирательства, она подписала обязательство не беременеть и не усыновлять детей, о которых мечтала в браке.

Алек неустанно поддерживал супругу, но через несколько лет брак закончился разводом. в этих отношениях Ким родила дочь Айрленд Элиесс Болдуин, за опеку над которой бывшие муж и жена боролись в течение семи лет. Психика девочки была травмирована. Ей потребовалось немало лет, чтобы наладить отношения с родителями. Кроме того, она проходила лечение в реабилитационных центрах в попытках побороть пагубные зависимости.

Разрыв пары вызвал волну обсуждений в прессе, и Ким стали считать жертвой, в то время как Алек был обвинен в разрыве брака. Однако некоторые люди были уверены, что причиной разрыва стали проблемы, фобии и истерики Ким.

После развода Ким нашла утешение в объятиях своего друга парикмахера Митча Стоуна, с которым она встречается с 2014 года. Она решила не менять ничего в своей жизни и "отдохнуть" от всех трудностей, через которые ей пришлось пройти.

За свою карьеру Ким получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль Линн Маргарет Брэйкен в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» (1997). Бейсингер прославилась благодаря ролям в фильмах «Девять с половиной недель» (1986) и «Бэтмен» (1989). Фильм "Девять с половиной недель", который сделал Ким Бейсингер известной на постсоветском пространстве, в США не был так успешен и даже получил несколько антипремий.

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Метки: Жизнь   Ким Бейсингер   актриса   кино   судьба   факты   фото   
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Dimon 12 минут назад
Мда...закусывать надо! Как приходит популярность, так сразу: депрессия, нервные срывы, алкоголь и наркотики! Просто вовремя не нашелся тот, кто заехал ногой по е..алу! А вообще конечно интересно: боязнь открытых пространств, но прямо через силу шла сниматься в фильмах. Сидела бы в закрытой комнате фасовала овощи в пакеты или шлагбаум на платной стоянке открывала из будки!
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