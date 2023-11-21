Как красотка Ким Бейсингер превратила свою жизнь в ад

Она решила попробовать себя в кино и переехала в Лос-Анджелес. Сначала она снималась в небольших ролях, но очень скоро стала известной и востребованной актрисой. Ей долго приходилось справляться с фобией, которая напрямую влияла на ее творческую деятельность. Бейсингер страдала от редкого заболевания - агорафобии, которое заключалось в боязни открытых пространств и скопления людей. Из-за этого она могла оставаться дома месяцами.

Кроме того, у нее были нервные срывы и довольно странное поведение, что делало ее жизнь еще сложнее. Коллеги по съемочной площадке признавались, что работать с Ким порой было невыносимо, так как с виду стеснительная девушка нередко могла закатить истерику и начать громко ругаться на окружающих.

Несмотря на эти сложности, у Ким Бейсингер было множество поклонников. До того, как она стала известной, она встречалась с различными знаменитыми людьми. В 26 лет она вышла замуж за визажиста Рона Снайдера-Бриттона, но через девять лет брака развелась с ним. После развода она продолжала встречаться с разными мужчинами, пока не познакомилась с Алеком Болдуином.