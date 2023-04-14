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Игрушки для взрослых: фигурки типичных москвичей, друзей и людей из спортзала

Игрушки для взрослых: фигурки типичных москвичей, друзей и людей из спортзала

Автор:
14 апреля 2023 15:43
Сообщество : Искусство
Метки: Игрушки   интересно   иыгурки типичных москвичей   прикольно   творчество   типичные москвичи   фигурки   
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Сергей Рожкин с ником Nidgus - дизайнер. Недавно его работы стали популярны в соцсетях. Он опубликовал фигурки типичных москвичей, которые позабавили всех.

Он последние 4 года публиковал работы в соцсетях, однако набрал только 1000 подписчиков. Зато после вирусной серии игрушек с типичными москвичами, на него сразу подписались десятки людей. Теперь за его творчеством следят более 26 тыс. пользователей.


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Сергей нигде не учился искусству, только по видеороликам.

Для Сергея его фигурки - это возможность показать разнообразие людей, живущих в одном городе.

Ещё одна серия про типичных друзей, которые есть в каждой компании.

Сейчас автор старается охватить как можно больше разных персонажей.

Во многих люди узнают себя или знакомых, кого-то фигурки веселят, а кого-то задевают. Так, пользователи заметили, что было мало типажей девушек, потому в дальнейшем Сергей добавил больше представительниц прекрасного пола.

А вы бы хотели себе какую-нибудь игрушку?


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Метки: Игрушки   интересно   иыгурки типичных москвичей   прикольно   творчество   типичные москвичи   фигурки   
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5  комментариев
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10k
Бендер Родригес 52 минуты назад
Мммм... Ху.е.та.
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946
Николай 14 минут назад
Смотря по какой цене.
Я бы некоторые купил в подарок друзьям напимер)
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
А "незаменимые иностранные специалисты" где? Их скоро будет больше, чем москвичей
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4k
Рыжая борода 50 минут назад
Походу он прикололся и решил создать набор для любой ситуационной миниатюры (городской).
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742
ruslan d 56 минут назад
прикольные , но им уже 100 лет в обед )))
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