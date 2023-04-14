Игрушки для взрослых: фигурки типичных москвичей, друзей и людей из спортзала

Сергей Рожкин с ником Nidgus - дизайнер. Недавно его работы стали популярны в соцсетях. Он опубликовал фигурки типичных москвичей, которые позабавили всех.
Он последние 4 года публиковал работы в соцсетях, однако набрал только 1000 подписчиков. Зато после вирусной серии игрушек с типичными москвичами, на него сразу подписались десятки людей. Теперь за его творчеством следят более 26 тыс. пользователей.
Сергей нигде не учился искусству, только по видеороликам.
Для Сергея его фигурки - это возможность показать разнообразие людей, живущих в одном городе.
Ещё одна серия про типичных друзей, которые есть в каждой компании.
Сейчас автор старается охватить как можно больше разных персонажей.
Во многих люди узнают себя или знакомых, кого-то фигурки веселят, а кого-то задевают. Так, пользователи заметили, что было мало типажей девушек, потому в дальнейшем Сергей добавил больше представительниц прекрасного пола.
А вы бы хотели себе какую-нибудь игрушку?
Источник:
- Женщина делает игрушки из старых остатков пряжи
- Граффити со всего мира
- 30 крутых штук, напечатанных на 3D-принтере
- Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды
- Надгробные памятники, сделанные с душой
Я бы некоторые купил в подарок друзьям напимер)