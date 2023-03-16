Граффити со всего мира

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Граффити любят во всем мире. Поэтому сетевой флэшмоб, в ходе которого пользователи выкладывали в сеть фотографии граффити из их собственных городов, в итоге собралась великолепная экспозиция уличного искусства!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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