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Граффити со всего мира

Граффити со всего мира

Автор:
16 марта 2023 11:30
Сообщество : Путешествия
Метки: граффити   интересно   красиво   путешествия   творчество   уличное искусство   фрески   
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Граффити любят во всем мире. Поэтому сетевой флэшмоб, в ходе которого пользователи выкладывали в сеть фотографии граффити из их собственных городов, в итоге собралась великолепная экспозиция уличного искусства!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: граффити   интересно   красиво   путешествия   творчество   уличное искусство   фрески   
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3  комментария
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991
Шурман Час назад
Брюссель , у нас здесь они на каждом шагу . Член и девка это напротив женской католической школы на миди . Я могу много их накидать , но смысла нет , у школы детей улица вообще вся исписана на тему Тин Тин , там хоть красиво все да и люди по моему не против . Про первые 3 были скандалы но за 20 лет так и не убрали .
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1
Hleb Chursin 19 минут назад
Это красиво. Это всегда со смыслом. Это и протест и видение лучшего.. мне понравилось. побольше бы таких работ... но наша серая власть всё закрасит если нет разрешения...
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5k
Искандер 21 минуту назад
Граффити (настоящих, профессиональных) может и любят где-то, но вот такую мазню, что у нас на каждом столбе, вряд ли!
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