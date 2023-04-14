"С простыми людьми им летать не комильфо": личные самолёты Киркорова и других звёзд

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Знаменитости не перемещаются на обычном транспорте. Для гастролей и перелетов они используют только частные джеты и автобусы. Давайте посмотрим, что для своего комфорта выбирают звёзды.
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3. Ди Каприо арендует частный самолет за 250 тыс. долларов в месяц - Bombardier Challenger 300
6. Кэтти Перри любит отдыхать и загорать на яхте, для этого у неё есть модель "Оскар 2" в аренду за 80 тыс. долларов
8. Тимати для передвижений тоже выбирает частные самолёты, один полёт в одну сторону стоит от 1 млн рублей
9. Филипп Киркоров купил самолет компании Cessna для комфортных перемещений, обошёлся он ему примерно в 150 млн рублей
11. Харрисон Форд и сам порой управляет собственным самолётом, у него Cessna 680 Sovereign за 18 млн долларов
12. Бейонсе подарила мужу Jay-Z самолет с кожаным салоном за 40 млн долларов, внутри есть кухня, спальня, две ванные комнаты
А вы бы хотели летать частным самолётом?
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Дикинсон сам водит этот самолёт, вот он и в костюме пилота на этой фотографии
Хмм интересно
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скорее знаменитостям не нужно чтобы им весь полет, соседи по самолету мозги е_али своими вопросами, просили автографы и лезли делать сэлфи. А еще среди пассажиров могу и сталкеры затесаться и прочиие не вполне адекватные граждане. особенно это касается пиндостана, где шизанутых на богатстве и славе, особенно чужой, очень много и им тоже так хочется, по этому проблема стоит остро.