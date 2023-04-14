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"С простыми людьми им летать не комильфо": личные самолёты Киркорова и других звёзд

"С простыми людьми им летать не комильфо": личные самолёты Киркорова и других звёзд

Автор:
14 апреля 2023 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джеты звезд   звезды   знаменитости   личный транспорт звезд   самолеты   частные самолеты   шоу бизнес   
3671
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Знаменитости не перемещаются на обычном транспорте. Для гастролей и перелетов они используют только частные джеты и автобусы. Давайте посмотрим, что для своего комфорта выбирают звёзды.

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А вы бы хотели летать частным самолётом?

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Метки: джеты звезд   звезды   знаменитости   личный транспорт звезд   самолеты   частные самолеты   шоу бизнес   
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37  комментариев
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11k
Rus77 2 часа назад
Киркорян по сравнению с Леонардо, никакая не звезда, а жалкий пи.д.арас!
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5k
livaneth 14 секунд назад
Bombardier - это-ж разве понты? Настоящие понты - это lockheed! Долетаешь реально быстро.
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3k
ProstoBoBka Минуту назад
13. Билл Гейтс на фоне частного самолёта во время визита в Кению! Автор, когда вертолет стал самолетом или у него трансформер?)
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12k
Graf_Dracula 3 минуты назад
Про Лео не совсем правда или совсем не правда.
Ссылка www.youtube.com
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54k
Олег 4 минуты назад
Бил гейтса обманули! Это вертолёт!!!
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8k
Роман 7 минут назад
рокеры пущай леюат на своих самолетах )) на обычном авиарейсе их бы не впустили на борт, а если бы и впустили то пришлось бы садиться и высаживать за бухло и курево. Зачем других пассажиров напрягать?
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0
Номер Ноль 9 минут назад
"Iron Maiden на гастроли отправляются только с личным пилотом"
Дикинсон сам водит этот самолёт, вот он и в костюме пилота на этой фотографии
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7k
Компьютер DELL монитором 19 минут назад
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
"Личный пилот" Мэйденов ещё и песни у них поёт)
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1k
Голодранец! Полчаса назад
Комментарий к фото
Сомнения у меня, что за 1 лям можно долететь куда-то , кроме как из Домодедова во Внуково. Билет на поезд Москва -Симферополь в вагон ИМПЕРИАЛ стоит 140 т.руб на человека в один конец
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1k
Голодранец! Полчаса назад
Комментарий к фото
так "у нее есть модель "Оскар 2" или все таки в аренду за 80т$?
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152
AnSal Полчаса назад
А теперь представьте, что Киркоров сел в 737 Боинг авиакомпании "Победа". Одни пассажиры захотят сфоткаться, бабы полезут сосаться, кто-то захочет морду набить... Не рейс, а бл...кий зоопарк... Пущай летают чем хотят, мне не завидно))
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Голодранец! Полчаса назад
Комментарий к фото
Вы уверены, что это самолет?
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9k
Dabus 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Диагноз 46 минут назад
Комментарий к фото
Самолет марки вертолет, мастера копипаста жгут...
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13k
Kostick 49 минут назад
эмбраер - это не боинг, а гейтс на фоне вертолёта))
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61k
Андрей 49 минут назад
Смешались в кучу люди, кони, самолёты, вертолёты, яхты... По сути это не только комфорт, это просто гораздо удобнее и оперативнее. Не надо искать рейсы заранее, проходить досмотры, регистрации и прочее-прочее. Сел и полетел куда надо. С их образом жизни это гораздо УДОБНЕЕ, а не дело в том что они не хотят летать с простыми людьми.
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2k
Ослик Иа на позитиве 50 минут назад
Люди зарабатывают деньги и тратят их на комфорт. Мне они не мешают. Мне мешает дол***б на гнилой "четырке", что паркуется на тротуаре и всякие "VIPы" блатные из-за которых перекрывают движение или задерживают рейс.
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27k
Serg2001 55 минут назад
А вот с арендой яхты за 80 тыс. долларов лучше бы не позорились...)
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445
Алексей Час назад
13. Билл Гейтс на фоне частного самолёта во время визита в Кению.
Хмм интересно
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11k
Shtoppi Час назад
<<"С простыми людьми им летать не комильфо">>
-------------
скорее знаменитостям не нужно чтобы им весь полет, соседи по самолету мозги е_али своими вопросами, просили автографы и лезли делать сэлфи. А еще среди пассажиров могу и сталкеры затесаться и прочиие не вполне адекватные граждане. особенно это касается пиндостана, где шизанутых на богатстве и славе, особенно чужой, очень много и им тоже так хочется, по этому проблема стоит остро.
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