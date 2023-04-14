Братан и Сын

В маленькой кухоньке деревенского дома он сначала долго вытирал его старым полотенцем. А потом налил в тарелку с щербинкой теплого супа, не пожалел куска мяса. И кот довольно урчал, наевшись в первый раз за долгое время.

- Ничего, братан, прорвемся. Будем жить вдвоем, жить-поживать, добра наживать... Будем нужны друг другу...

Отец топил печку, дрова разгорались с треском, тепло потихоньку распространялось вокруг. И Братан сидел рядом, понимая, что ему повезло, что теперь у него есть дом, есть добрый хозяин. Только он почему-то печальный...

Три месяца назад умерла Мать. Отец как будто осиротел, не мог никак привыкнуть жить один. Все казалось, что вот откроется дверь и зайдет его Любушка, улыбнется, поворчит ласково, что опять не обедал без нее. Проведет рукой по его волосам, проходя мимо, коснется руки... А кровать вдруг оказалась очень неудобной, чтобы он мог там уснуть, поэтому он ворочался всю ночь, вспоминая свое солнышко, отчаянно скучая по ней.

И поневоле начал задумываться о скорой встрече с ней. Начал попивать, сначала по чуть-чуть, чтобы легче заснуть. А потом и побольше, потому что это помогало забыться хотя бы на время. И в какой-то момент просто перестал трезветь. Пенсии и оставленных детьми денег ему хватало. К выходным он немного приводил себя в порядок, общался с приехавшими детьми, а с понедельника у него начиналась "рабочая неделя", как он сам называл свои одинокие попойки.

Вот и сегодня он шел с магазина, когда заметил отчаявшегося кота, сидевшего в грязи. Дрогнуло сердце у мужика, забрал домой.

Приехавшая в пятницу вечером Дочь не узнала Отца. Трезвый, побрившийся, отмывшийся в бане, он встретил ее со словами: "Ужинать будешь?" И налил супчика, поставил чайник. А потом представил: "Это Братан, мы теперь живем вместе. Представляешь, баню из-за него затопил, надо было его привести в порядок". И засмеялся. В первый раз после смерти жены.

Увидев кота, Дочь обрадовалась. Живое существо в доме, отцу будет не так одиноко, будет, о ком заботиться. О женщинах-то он даже говорить отказывается.

Дочь хотела погладить кота, но тот отстранился. "Не бойся, Братанчик", - проговорила она ласково. И кот понял - это добрая женщина, ее не стоит опасаться. А потом и полюбил. Потому что приезжала она постоянно, привозила продукты, любовно приготовленную еду, чтобы "ее мужики", как она их двоих называла, были сыты. Поздоровавшись и обнявшись с Отцом, обязательно здоровалась и с Братаном, брала на руки, гладила. Тот принимал ласки сдержанно, но все же начинал тихо мурлыкать.

Иногда приезжал Сын. Редко, раз в пару месяцев. Братану он не нравился, потому что был вечно хмурый, недовольный. И пахло от него табаком, а иногда и спиртным. Братан показывал, что ему не нравится его присутствие, рычал на него, выгибался дугой, шипел, если тот хотел его погладить. А при настойчивости мог и цапнуть за руку.

Отец понимал, почему Сын хмурится. Не ладилась у него семейная жизнь. К отцу ему приходилось чуть ли не с боем уезжать, ведь у дорогих тестя и тещи работы во дворе полно, а он по гостям катается! То, что отцу его нужна поддержка, за уважительную причину не считалось. Здоровый мужик. ну и что, что в годах? Пусть женится еще раз, не надо будет о нем заботиться...

Отец все понимал, расстраивался, переживал за Сына. Это чувствовал Братан и злился, что из-за него плохо хозяину. И старался сделать все, чтобы тот не приезжал подольше.

Нет, как приличный кот, он не позволял себе метить, пачкать его одежду или обувь. Он действовал по-партизански. Ложился под ногами, чтобы тот споткнулся, вставая. Садился на тумбочку перед телевизором, мешая ему смотреть. Уносил и рвал газету, которую тот читал.

А ночью он превращался в Барабашку. Садился на спинку дивана, на котором спал Сын, начинал чесаться так активно, что старенький диван ходил ходуном. Сын просыпался. Как только он засыпал снова, все повторялось. После нескольких таких дублей Братан спрыгивал со спинки дивана прямо на живот Сына и гордо уходил. А там опять запрыгивал куда-нибудь повыше и начинал периодически ронять вещи, причем выбирал то, от чего шума будет больше.

По утрам он ложился на подушку рядом с ним и первое, что тот видел, проснувшись, это пушистый хвост и попа рядом с его лицом.

Отец посмеивался, говоря, что два кота делят территорию. Сын ругался, но ни разу не ударил и не пнул кота.

Однажды Сын приехал посреди недели.

- Разводимся, - сказал он коротко. - Буду тут жить, работа найдется.

И зажили они втроем, а партизанские действия кота против Сына продолжались, только уже не такие активные, более тихие. Отец чувствовал себя не очень хорошо, поэтому Братан старался его не огорчать. Но и дружить с Сыном ему тоже не хотелось.

Через два года Сын женился, привел жену в отцовский дом. В доме прибавилось уюта, веселья. Только Братан продолжал сторониться Сына, хотя Сноху он принял, как хозяйку. А еще через год он стал воспитывать Малыша: прибегал на каждый его писк, будил Сноху, если она сразу не просыпалась ночью, ухитрялся качать колыбельку с Малышом.

А когда тот стал старше и начал понимать окружающее, подолгу разговаривал с ним. Это надо было видеть, как ребенок агукает в ответ на кошачьи "мяу-мур" и улыбается ему во весь беззубый рот.

В первый раз пополз Малыш тоже именно к Братану, и первые свои шаги тоже сделал в его сторону. И зубки точил об него, и слюнявил, и за хвост таскал... И все терпел Братан ради этого смешного котенка. А Сноха его за это просто обожала.

Все было хорошо в этой семье, пока не случилось горе. Отец слег от болезни. Врачи и больницы были бессильны помочь. Он тихо угасал, не жалуясь на страшные боли. По ночам изжевал угол одеяла, сжимая зубы, чтобы не застонать, не закричать, чтобы не напугать внука.

Чуть легче ему становилось, когда Братан ложился рядом и начинал тихо мурлыкать, как будто он забирал часть боли... Вот так он лежал рядом и в его последнюю минуту.

Когда Отца проводили в последний путь, Братан тоже пошел на кладбище. Сидел в сторонке и смотрел. как засыпают могилку землей. А когда люди разошлись, лег на нее и остался на несколько дней. Сноха носила ему еду и воду.

Однажды Сноха пришла и долго сидела рядом с Братаном. Она тихо разговаривала с ним, говоря, что Отец ушел на небеса. Не нужно его здесь караулить и тосковать, надо идти домой. Без него им тоже плохо, у нее дела идут вкривь и вкось, Малыш скучает и плачет... А Сын... Лучше бы он тоже плакал, а он только сидит вечерами на крыльце и молчит. И попивать начал. Боится сноха, как бы беды не случилось...

Братан мурлыкал под ее рукой, успокаивая, а когда она собралась идти домой, пошел рядом.

Когда они пришли, Сын сидел на крылечке, рядом - початая бутылка водки, стакан и огурец. Увидев Братана, удивился, но ничего не сказал. А кот подошел к нему, начал тереться о его ноги и как будто невзначай уронил бутылку. Сын дернулся было подхватить ее, но Братан поддал лапкой, и она совсем укатилась с крыльца. Сын выругался, а кот стоял и смотрел ему прямо в глаза.

В этот момент на крыльцо выскочил Малыш.

- Бгатан! - картаво крикнул он и бросился обнимать друга.

Вечером кот осторожно подошел к Сыну, который сидел в кресле, крепко задумавшись. Легко запрыгнул к нему на колени, потерся головой о его подбородок.

- Что? - очухался тот. - А, Братан... Ты меня обидел сегодня. Но ты был прав! Нельзя мне раскисать, у меня семья, у меня сын...

И погладил кота по голове:

- Ничего, Братан, прорвемся!...