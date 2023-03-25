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Мужчина путешествует с 11 котами на мотоцикле

Мужчина путешествует с 11 котами на мотоцикле

Автор:
25 марта 2023 10:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   коты   милота   мотоцикл с коляской   путешествие   
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65-летний мужчина из Таиланда Човонг Тхепкохнедавно отправился в путешествие со своими 11-ю кошками — на мотоцикле с коляской.

Популярная страница тайских кошек в Facebook* "Королевство тигров" попросила своих подписчиков пожертвовать кошачий корм Тхепкоху, известному как дядя Самсен. Авторы инициитивы хотят, чтобы корма животным хватило на все время путешествия. А проехать таец планировал 300 км.

Волонтеры также призвали неравнодушных людей всегда помогать Човонгу, если встретят его где-нибудь в дороге.Многие тайские пользователи TikTok выложили видео Тхепкоха и его питомцев.

Еще в сентябре 2022-го года видео, на котором Тхепкох и его кошки путешествуют на мотоцикле с коляской, стало вирусным, собрав более 241 000 просмотров и 16 000 лайков.

Во время интервью Amarin TV Тхепкох поделился, что он ездил в соседний город, чтобы продать товары на ежегодном блошином рынке и привезти своих кошек посмотреть на его малую родину.

Как сообщают СМИ, Тхепкох был вынужден покинуть свой родной город более двух десятилетий назад, когда его строительная компания обанкротилась в 1997 году.

Он переехал в Бангкок и продавал все, что мог найти, чтобы свести концы с концами и прокормить себя и своих кошек. Сейчас он продает безделушки на блошиных рынках и сдает переработанный мусор на фабрику по переработке отходов в Бангкоке.

Несмотря на финансовые трудности, Тхепкох дал себе обещание никогда не продавать кошек. Иногда он обходился без еды, чтобы было за что купить корм питомцам.

Все домашние животные этого человека были бездомными до того, как он взял их под свое крыло. Теперь, куда бы он ни пошел, его кошки обязательно следуют за ним. Мужчина отказывается продавать их даже за большие деньги.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: животные   забавно   коты   милота   мотоцикл с коляской   путешествие   
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1  комментарий
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Pioner76 8 минут назад
Не мужчина путешествует с котами, а коты путешествует с мужчиной...
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