Мужчина путешествует с 11 котами на мотоцикле

Волонтеры также призвали неравнодушных людей всегда помогать Човонгу, если встретят его где-нибудь в дороге.Многие тайские пользователи TikTok выложили видео Тхепкоха и его питомцев.

Еще в сентябре 2022-го года видео, на котором Тхепкох и его кошки путешествуют на мотоцикле с коляской, стало вирусным, собрав более 241 000 просмотров и 16 000 лайков.