Чем на самом деле является "Замок Хаймаскер"

Эта фотография, которая стоит первой в статье, достаточно сильно растиражирована в Сети – обычно с подписью Hajmasker Castle, то есть "Замок Хаймаскер". Сообщается, что он находится в Венгрии и давно заброшен – что подчёркивает то, что вокруг строения на фотографии – сплошной лес.
Но достаточно заглянуть на любую онлайн-карту, чтоб понять, что это в определённом роде фейк.
Дело в том, что это не замок, а артиллерийские казармы, считавшиеся в своё время самыми большими в Европе. Густого леса вокруг них нет, хотя всё это на самом деле является заброшенным. Но рядом есть современные постройки, за старым зданием, судя по всему, находился плац, так что он ещё не скоро зарастёт деревьями.
При этом "отфотошопленный" кадр получился вполне впечатляющим и, возможно, привлёк чьё-то внимание к этой не очень знаменитой и совсем запущенной достопримечательности, находящейся в небольшом населённом пункте в Венгрии.
Известно, что по сути изначально это именно военное поселение, появившееся в конце 19-го века по приказу австрийского императора Франца Иосифа I.
Хотя, наверное, логичней сравнить это место с артиллерийским училищем, поскольку основной задачей виделось создание самого большого полигона в стране. Во время Первой мировой войны это место стало по-настоящему востребованным и жило очень активной жизнью. Говорят, здесь был даже что-то вроде собственной валюты, а уж без специальной военной тюрьмы не обошлось точно.
Во время Второй мировой войны здесь устроили свою базу нацистские войска, а после освобождения Венгрии советская армия использовала казармы ровно для тех же целей.
Что интересно, наши военные оставались здесь до самого 1990-го года, практически до развала СССР. Те "типовые" здания, что сейчас можно видеть прямо рядом с "замком" – это тоже советские постройки. Говорят, там до сих пор живут люди.
В заметках про это необычное место часто можно прочитать, что советские солдаты забрали всё ценное – но если учесть, что более четырёх десятков лет за эту недвижимость отвечали именно советские военные, то странно ожидать, что там осталось что-то, что принадлежало не им.
Зато как "забавный факт" рассказывается о том, что на стенах казармы обнаружены приклеенные советские газеты...
Впрочем, сейчас о том, кто и что забрал, говорить особого смысла нет, тем более, что сами венгры ничего с "памятником истории" делать не стали, даже не стали закрывать "до лучших времён". Верней, оставили его как есть – заходи кто хочешь, забирай что хочешь...
Никаких экскурсий, гидов и организованных туров тут нет. Редким туристам, приезжающим на осмотр этого места, жители рассказывают байки про призраков, хотя, судя по мусору и граффити внутри помещений, призраки эти вполне материальны.
Можно сказать, что половину работы по приведению старых казарм в непригодность сделали именно местные жители и те любители заброшек, кто приезжает в такие места для того, чтобы "оставить свой след".
Хотя на самом деле этот "артиллерийский замок" – действительно уникальное место, хотя бы благодаря архитектуре здания. Неслучайно его путают с замком – Венгрия, как известно, замками славится, так что легко обознаться.
Источник:
- Знак рокеров и не только: 4 невинных жеста, которые считают грубыми в других странах
- Этот остров разрешено посещать только мужчинам
- 10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты
- Тонкости бразильского карнавала
- Что за цепочку странных дыр можно увидеть в иранской пустыне
До 1990 года здесь был самый большой полигон ЮГВ. В Венгрии это место называли "Маленькая Москва". Вот откуда здесь немало 4-5-этажных домов - это бывшие ДОСы (дома офицерского состава). ....а вот кто и за что Вас минусит совершенно непонятно....