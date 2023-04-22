Чем на самом деле является "Замок Хаймаскер"

Но достаточно заглянуть на любую онлайн-карту, чтоб понять, что это в определённом роде фейк.

Дело в том, что это не замок, а артиллерийские казармы, считавшиеся в своё время самыми большими в Европе. Густого леса вокруг них нет, хотя всё это на самом деле является заброшенным. Но рядом есть современные постройки, за старым зданием, судя по всему, находился плац, так что он ещё не скоро зарастёт деревьями.

При этом "отфотошопленный" кадр получился вполне впечатляющим и, возможно, привлёк чьё-то внимание к этой не очень знаменитой и совсем запущенной достопримечательности, находящейся в небольшом населённом пункте в Венгрии.

Известно, что по сути изначально это именно военное поселение, появившееся в конце 19-го века по приказу австрийского императора Франца Иосифа I.