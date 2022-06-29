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Сообщество Без кота и жизнь не та 1338 постов • 439 подписчиков подписаться
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Мир озорных уличных котов в объективе японского фотографа

Мир озорных уличных котов в объективе японского фотографа

Автор:
29 июня 2022 08:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Масаюки Оки   животные   коты   милота   подборка   фото   фотограф   
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Японский фотограф Масаюки Оки специализируется на фотографиях с участием котов. Он снимает будни бродячих животных, мастерски передавая их харизму.

Фотографии котов — это всегда прекрасно. А если это снимки, сделанные японским фотографом Масаюки Оки, то это вдвойне или даже втройне прекрасно. Масаюки Оки — настоящий мастер, когда дело касается съёмки уличных котов. Ему отлично удаётся подловить момент и передать их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав.


Разминка шеи

×
×

Получай!


Очаровательный зевок


В цветах гортензии


Бандиты


Сила лапок


Рыбак


Интересно, он продаёт рыбов или просто показывает?


В паутинке


Прыгун


Острый глаз


Вместо подушки


Разведка из кустов


Улыбочку!


Стойка на передних лапах


В интересном положении


Ещё один прыгун


Грызть!


Игра с верёвкой


Усатик


А у вас есть фотографии уличных котов? Делитесь в комментариях!

Источник:

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Метки: Масаюки Оки   животные   коты   милота   подборка   фото   фотограф   
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1  комментарий
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Сергей 20 минут назад
Я человек простой - вижу котиков, ставлю лайк.
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