Мир озорных уличных котов в объективе японского фотографа

Японский фотограф Масаюки Оки специализируется на фотографиях с участием котов. Он снимает будни бродячих животных, мастерски передавая их харизму.
Фотографии котов — это всегда прекрасно. А если это снимки, сделанные японским фотографом Масаюки Оки, то это вдвойне или даже втройне прекрасно. Масаюки Оки — настоящий мастер, когда дело касается съёмки уличных котов. Ему отлично удаётся подловить момент и передать их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав.
Разминка шеи
Получай!
Очаровательный зевок
В цветах гортензии
Бандиты
Сила лапок
Рыбак
Интересно, он продаёт рыбов или просто показывает?
В паутинке
Прыгун
Острый глаз
Вместо подушки
Разведка из кустов
Улыбочку!
Стойка на передних лапах
В интересном положении
Ещё один прыгун
Грызть!
Игра с верёвкой
Усатик
А у вас есть фотографии уличных котов? Делитесь в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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