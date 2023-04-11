«Подранки»: как сложилась судьба главных героев

Сегодня хочется вспомнить один из лучших фильмов золотого фонда советского кинематографа «Подранки» режиссера Николая Губенка, и о его двух главных героях. Это достаточно тяжелый фильм, но его стоит посмотреть — всем. Чтобы так проникновенно рассказать об искалеченных войной душах, нужно самому пройти через все эти испытания. И Николай его прошел...
Николай Губенко давно хотел снять фильм о послевоенном времени и детях, которые вынуждены были жить в приютах для сирот. Сам Никой родился в августе 41-го года, семья была большая – пятеро детей, мал мала меньше. Когда ему было всего одиннадцать месяцев фашисты повесили маму. Отец мальчика погиб до его рождения. Режиссеру не надо было спрашивать, как жилось детям в детских домах и интернатах. Он сам через это все прошел, пережив жестокость, несправедливость, а порой и насилие.
Написав сценарий к фильму, Губенко приступил к поискам главных героев - Алёши Бартенева и Вальки Ганьдина. Алексея Черствовала режиссер нашел в интернате No25, мать сама его туда определила, об отце ребенок ничего не знал. Парень представлялся своеобразно, всегда меняя отчество: Алексей Владимирович, Павлович, Сергеевич... Как все детдомовские ребята, он был скрытным, нелюдимым, на вопросы отвечал неохотно. И все же, Алексей чем-то задел Николая Губенко, режиссер видел, у мальчика есть талант, его только надо умело раскрыть.
До Николая Губенко, наверное, только Ролан Быков считался непревзойденным мастером по умению работать с детьми. Губенко, сняв картину «Подранки» и сыграв одну из ведущих ролей доказал, что ничем не уступает великому мастеру. Он великолепно сыграл физрука Криворучко, зрители сначала с возмущением восприняли тот факт, что он ударил Алешу. Но потом, увидев, как страдает и плачет физрук, чувствуя свою вину, жалели его от чистого сердца.
Алексей Черствовал после премьеры киноленты получил приглашение еще сняться в картинах: «А у нас была тишина» (1977) - главная роль, «Пошехонская старина» (1977), «Чёрная курица, или Подземные жители», «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» (1983) – эпизодическая роль, «Полоска нескошенных диких цветов».
К сожалению, Алексей не стал профессиональным артистом. Достоверных фактов нет, что произошло в жизни парня, только слухи. Сам Николай Губенко говорил, что судьба была не очень благосклонна к юному дарованию. Парень отсидел в тюрьме восемь лет, потом женился, у супругов родился мальчик. Алексей злоупотреблял алкоголем, жена не выдержала и бросила его. Говорят, что он стал отцом в 32 года, а жене было всего восемнадцать. Точной даты рождения тоже никто не знает, по официальным сведениям, родился в 1964 году, но скорее всего в 1968-м. Дату смерти указывают – 2011 год.
Второго героя картины – Валентина Ганьдина сыграл не мальчик, а девочка по имени Зоя Евсеева. Режиссер пересмотрел неимоверное количество ребят и ни один ему не подошел. На девочку Губенко обратил внимание только благодаря ее глазам, в них было столько боли и печали, что он подумал: «Даже если девочка не сумеет сказать правильно текст, я перепишу сценарий и герой будет без слов...»
Таких глаз он больше не видел ни у кого и никогда. Зоя сыграла так искренне, с такой трагичностью, что все взрослые роли отошли на задний план. А ведь в картине участвуют актеры высшего класса: Ролан Быков, Жанна Болотова, Евгений Евстигнеев, Наталья Гундарева, Георгий Бурков. Александр Калягин, Юозас Будрайтис. Зоя Евсеева тоже была из детдома, вот только о ее дальнейшей судьбе никто ничего не знает, даже Губенко. И это очень печально, ведь ее вклад в успех картины был огромен.
Фильм получил множество наград на Канском фестивале. О герое Зои - Вальке Ганьдине, говорили больше всех, и это понятно. Мальчик хотел отомстить за гибель своих близких, подготовил взрывчатку, но все пошло не так как он запланировал. Несколько связанных брусков тротила Валька поджигает, берет в руки, но веревка развязывается. Парень нервно начинает тушить запал, он не гаснет. Когда показывают в этот момент глаза мальчика, от боли сжимается сердце. Потом, происходит взрыв и все... ребенок гибнет.
Это поистине бессмертное произведение, затрагивающее все уголочки твоей души и смотришь его на одном дыхании. Картина и сегодня актуальна, в мире столько вражды, зла, войн. Почаще надо политикам смотреть вот такие фильмы, а вернее, посмотреть в глаза Вальки Ганьдина и Алешки Бартенева, может мир после этого стал бы добрее? Или войн было бы меньше...
Источник:
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