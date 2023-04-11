«Подранки»: как сложилась судьба главных героев

Николай Губенко давно хотел снять фильм о послевоенном времени и детях, которые вынуждены были жить в приютах для сирот. Сам Никой родился в августе 41-го года, семья была большая – пятеро детей, мал мала меньше. Когда ему было всего одиннадцать месяцев фашисты повесили маму. Отец мальчика погиб до его рождения. Режиссеру не надо было спрашивать, как жилось детям в детских домах и интернатах. Он сам через это все прошел, пережив жестокость, несправедливость, а порой и насилие.

Написав сценарий к фильму, Губенко приступил к поискам главных героев - Алёши Бартенева и Вальки Ганьдина. Алексея Черствовала режиссер нашел в интернате No25, мать сама его туда определила, об отце ребенок ничего не знал. Парень представлялся своеобразно, всегда меняя отчество: Алексей Владимирович, Павлович, Сергеевич... Как все детдомовские ребята, он был скрытным, нелюдимым, на вопросы отвечал неохотно. И все же, Алексей чем-то задел Николая Губенко, режиссер видел, у мальчика есть талант, его только надо умело раскрыть.