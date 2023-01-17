Чудесные мультфильмы из Восточной Европы, которые зайдут и современным детям

Его показывали в разных странах мира, в том числе и у нас. Серии короткие, в среднем 10 минут. Всего их сняли аж 174 штуки. Считается, что прототипами главных персонажей выступили собственные сыновья режиссёра. Практически полное отсутствие озвучки во многих сериях тоже никак не повлияло на захватывающую атмосферу мультфильма.

А какой мульт нравился вам больше всего?