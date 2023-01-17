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Чудесные мультфильмы из Восточной Европы, которые зайдут и современным детям

Чудесные мультфильмы из Восточной Европы, которые зайдут и современным детям

Автор:
17 января 2023 10:36
Сообщество : Кино
Метки: Производство   СССР   анимация   интересно   кино   мультфильм   сериал   серия   смысл   социалистический лагерь   
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Разные времена – разные герои и любимые персонажи. Но эти подзабытые мультики из стран социалистического мира, которые обожала советская детвора, вполне зашли и бы современным мальчишкам и девчонкам.

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Проект чехословацкий, долгоиграющий, шёл с 1971 по 2014 год. Поучительная история повествует о приключениях двух собак – лохматенции Стремянки и таксы Макаронины, которым зловредная ворона подстраивает пакости разных форматов, но сама же попадает в собственные сети коварства.

История о приключениях весёлого пёселя Рекса производства Польши. Озорной персонаж попадает в разнообразные забавные ситуации, которые происходят с участием его друзей со скотного двора – с уткой, петухом, индюком и прочими. Серии по 10 минут, зато их вышло много, целых 65 штук.

Ещё одно творение чехословацких мультипликаторов. Его герой – озорной бобтейл, которого обожает его маленькая хозяйка, попадает в разные заковыристые ситуации, из которых всегда выходит с достоинством и хвостом пистолетом. Сериал состоит из двух сезонов по 13 серий каждый.

Милейший добряк, который сегодня считается одним из неформальных символом Чехии. Мультфильм о приключениях крота снимали, начиная с 1957 года вплоть до 2002 года. Что забавно, отсутствие озвучки как таковой за исключением отдельных возгласов и междометий только добавило мультику особую изюминку, не сказавшись на качестве.

Трогательное венгерское творение 1981 года. История повествовала о лисёнке Вуке, семья которого погибла. Малыша приютил пожилой лис Карак. И выросший молодой лис решает отомстить охотнику, который лишил его родных, и попутно встречает свою любовь.

Забавная анимационная интерпретация известного романа производства Румынии 1987 года. Познакомившиеся с творением Дюма, мышата решают, что пора прекратить кошачий произвол, перевоплощаются в «мышкетёров» и устраивают весёлую жизнь кошкам-гвардейцам. При показе в Союзе из мультфильма вырезали несколько особенно жестоких сцен.

Ещё один смешной польский мультсериал, просуществовавший почти четверть века, с 1962 по 1986 год. История рассказывает о проделках двух братьев-озорников. Несмотря на довольно примитивную прорисовку, мультик был невероятно популярным.

Его показывали в разных странах мира, в том числе и у нас. Серии короткие, в среднем 10 минут. Всего их сняли аж 174 штуки. Считается, что прототипами главных персонажей выступили собственные сыновья режиссёра. Практически полное отсутствие озвучки во многих сериях тоже никак не повлияло на захватывающую атмосферу мультфильма.

А какой мульт нравился вам больше всего?

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Метки: Производство   СССР   анимация   интересно   кино   мультфильм   сериал   серия   смысл   социалистический лагерь   
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6  комментариев
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11k
Андрей А Полчаса назад
Вот этих еще помню
Кржемелик и Вахмурка
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1k
Злодей 39 минут назад
Не зайдут они современным детям. Их можно включать, если хочется,что бы ребёнок выключил телек и пошёл другими делами заниматься ))
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8k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Боже, я только спустя 50 лет узнал, что собак звали "Стремянка и Макаронина". Он же тогда без перевода титров шёл.
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47k
Элек Мек 43 минуты назад
Ну да, помню их все.
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