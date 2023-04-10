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Актёра из сериала Last of Us обвинили в «ненависти к женщинам»

Актёра из сериала Last of Us обвинили в «ненависти к женщинам»

Автор:
10 апреля 2023 15:27
Сообщество : Кино
Метки: Lust of Us   белла рамзи   гонорар   кино   педро паскаль   сериал   феминистки   
1263
6

Причина - его слишком большой гонорар. Нетолерантно, однако.

Есть такая закономерность: когда « в верхах» хотят продвинуть какую-нибудь инициативу, то начинают с медиа. Внезапно в СМИ начинается бурное обсуждение нужной темы, по ТВ и в сети идут бурные споры и дебаты. А в фильмах/сериалах эту идею показывают в строго положительном свете.

Такой вот нехитрый приём.

В США главным «двигателем» изменений стали соцсети и Голливуд. Если вспомнить, то как только всерьёз заговорили о феминизме, то на экранах сразу стали бегать сильные и независимые женщины. Они были и до этого, но потом стали появляться в каждом первом проекте. С расовыми вопросами было примерно так же: ещё в 1990-х можно было снять «Криминальное чтиво» с известной сценой, в которой «подпортили» Марселласа Уоллеса - теперь это немыслимо.

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Ну а сейчас изо всех сил продвигают тему ЛГБТ, начиная от большого кинематографа, заканчивая диснеевскими мультиками.

Не избежали этого и сериалы: недавний релиз Last of Us - про зомби, грибы и дерзкого подростка - вызвал восхищение в «прогрессивных кругах» и неоднозначную реакцию в традиционных. Всё дело в одной из серий - там показывают «крепкую мужскую любовь» двух второстепенных персонажей. Никакой важной роли в сюжете они не играют, но под них выделили почти полтора часа.

Но даже «повесточка» не помогла: Педро Паскаля, исполнителя главной роли, обвинили в ненависти к женщинам. Он, видите ли, получал по $600 тысяч за каждую серию. А Белла Рамзи - тот самый подросток - всего $70 тысяч. По мнению феминисток, Паскаль пользовался «своим полом и возрастом», поэтому и получал почти в 9 раз больше. На робкие замечания о том, что он просто известней и гораздо опытней Рамзи, активистки не обращают внимания.

Так что во втором сезоне девушке гонорар немного «подтянут» - чтобы никто не возмущался и не скандалил. Ну или Паскалю зарплату уменьшат и пусть только попробует возразить.

Источник:

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Метки: Lust of Us   белла рамзи   гонорар   кино   педро паскаль   сериал   феминистки   
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23  комментария
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12k
Ivan 47 минут назад
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6k
ManRox Минуту назад
Мало того, что девку выбрали не симпатичную, а какой то обмылок тупорылый, так теперь ещё и мужика попытаются раздеть... ублюдки.
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29k
Григорий 11 минут назад
У девочки лицо дауна. По мне так ей круто переплатили.
А чтобы получать побольше ее надо уволить 17 раз как Паскаля с разных мест и тогда будет понятно насколько крепка ее броня и высок талант.
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7k
Slowly 13 минут назад
Я вот подумал, а если использовать макияж этой... героине, он ей поможет вообще? Так то это вообще капец на неё смотреть. Как бы пытаешься получить эстетическое наслаждение от работы киногруппы, а директор по кастингу всё время бухал.
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3k
Александр 14 минут назад
У нас в рекламе всё чаще жирных пацанов стали показывать.К чему бы это?
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10k
ScorpionDS 16 минут назад
Паскалю, во втором сезоне играть то от силы 2 серии ..., Рамзи станет главной героиней, потому и ЗП подтянут, но так-то да, она мало известная, играла только роли второго плана, от сюда и ЗП соответствующая.

Вообще интересно, Паскаль и Рамзи вообще в курсе этих баталий? Что-то мне подсказывает, что у них претензий нет.
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1k
Andrey 18 минут назад
Они собираются снимать второй сезон? Зачем?
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57k
Опиум для народа 22 минуты назад
Происхождение имени Белла итальянское, и в переводе его значение «прекрасная, красивая».
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37k
Александр Полчаса назад
Так, феминизм это нормально, а наоборот это другое...
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9k
Copycat 40 минут назад
Блипиииин простите я не могу, какая же не подходящая на роль элли актриса, просто смотрю на это лицо и чуть ли не со стула падаю) ещё по ходу взяли только по тому что она в игре престолов с постной миной джону сноу хамила - вот ЭТО блин актерская игра, ептыть хахах
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8k
SuperTroll 43 минуты назад
Актёра из сериала "Cunt among Us" обвинили в «ненависти к женщинам». Такое название было бы правильней)))
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3
eric SuperTroll 22 минуты назад
а при чем здесь актёр? гонорар назначали продюсеры.
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5k
V2.Smirnov 47 минут назад


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3
eric Prostoilogin 23 минуты назад
"последние" и "одни" - как бы немного разные по смыслу. Поэтому причина что куда-то что-то не влезет выгладить как-то странно.... Ну давайте вместо "Война и мир" в угоду экономии места назовём "Они и мы"... смысл совсем не поменяется )))
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