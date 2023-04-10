Актёра из сериала Last of Us обвинили в «ненависти к женщинам»

Причина - его слишком большой гонорар. Нетолерантно, однако.
Есть такая закономерность: когда « в верхах» хотят продвинуть какую-нибудь инициативу, то начинают с медиа. Внезапно в СМИ начинается бурное обсуждение нужной темы, по ТВ и в сети идут бурные споры и дебаты. А в фильмах/сериалах эту идею показывают в строго положительном свете.
Такой вот нехитрый приём.
В США главным «двигателем» изменений стали соцсети и Голливуд. Если вспомнить, то как только всерьёз заговорили о феминизме, то на экранах сразу стали бегать сильные и независимые женщины. Они были и до этого, но потом стали появляться в каждом первом проекте. С расовыми вопросами было примерно так же: ещё в 1990-х можно было снять «Криминальное чтиво» с известной сценой, в которой «подпортили» Марселласа Уоллеса - теперь это немыслимо.
Ну а сейчас изо всех сил продвигают тему ЛГБТ, начиная от большого кинематографа, заканчивая диснеевскими мультиками.
Не избежали этого и сериалы: недавний релиз Last of Us - про зомби, грибы и дерзкого подростка - вызвал восхищение в «прогрессивных кругах» и неоднозначную реакцию в традиционных. Всё дело в одной из серий - там показывают «крепкую мужскую любовь» двух второстепенных персонажей. Никакой важной роли в сюжете они не играют, но под них выделили почти полтора часа.
Но даже «повесточка» не помогла: Педро Паскаля, исполнителя главной роли, обвинили в ненависти к женщинам. Он, видите ли, получал по $600 тысяч за каждую серию. А Белла Рамзи - тот самый подросток - всего $70 тысяч. По мнению феминисток, Паскаль пользовался «своим полом и возрастом», поэтому и получал почти в 9 раз больше. На робкие замечания о том, что он просто известней и гораздо опытней Рамзи, активистки не обращают внимания.
Так что во втором сезоне девушке гонорар немного «подтянут» - чтобы никто не возмущался и не скандалил. Ну или Паскалю зарплату уменьшат и пусть только попробует возразить.
Источник:
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А чтобы получать побольше ее надо уволить 17 раз как Паскаля с разных мест и тогда будет понятно насколько крепка ее броня и высок талант.
Вообще интересно, Паскаль и Рамзи вообще в курсе этих баталий? Что-то мне подсказывает, что у них претензий нет.
«Последние из нас» вообще на русском языке звучит не очень, мы так не говорим.
так как грамматика английского языка намного проще, чем грамматика русского, у «Last» в названии можно перевести и как «последнИЕ» и как «последнЯЯ, последнИЙ». Так что, возможно, смыслов в оригинальном названии больше, чем нам кажется.
Самая главная причина это то, что «Последние» намного длиннее, чем «Одни», и варианты компоновки арта для игры пришлось бы переделывать специально под русский язык, потому что это слово не влезало бы никуда.