Актёра из сериала Last of Us обвинили в «ненависти к женщинам»

Есть такая закономерность: когда « в верхах» хотят продвинуть какую-нибудь инициативу, то начинают с медиа. Внезапно в СМИ начинается бурное обсуждение нужной темы, по ТВ и в сети идут бурные споры и дебаты. А в фильмах/сериалах эту идею показывают в строго положительном свете.

Такой вот нехитрый приём.

В США главным «двигателем» изменений стали соцсети и Голливуд. Если вспомнить, то как только всерьёз заговорили о феминизме, то на экранах сразу стали бегать сильные и независимые женщины. Они были и до этого, но потом стали появляться в каждом первом проекте. С расовыми вопросами было примерно так же: ещё в 1990-х можно было снять «Криминальное чтиво» с известной сценой, в которой «подпортили» Марселласа Уоллеса - теперь это немыслимо.