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Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора

Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора

Автор:
14 февраля 2023 12:03
Сообщество : Кино
Метки: Герой   история   кино   персонаж   ретро   сериал   сказка   фильм   чехословакия   экранизация   
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В Союзе красивых экранизаций было не так много, поэтому фильмы пересматривались неоднократно, с особым трепетом. Зрелищные добрые сказки поставляли страны социалистического лагеря. И отдельное место в этом списке занимала Чехословакия.

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Картина 1973 года основана на классической истории, но с некоторыми вольными дополнениями в сценарии. Добрая поучительная сказка практически всегда появлялась в сетке на школьных каникулах.

В этом же году сняли и «Златовласку» – историю о непослушном поваре, который попробовал волшебную рыбу и научился языку зверей и птиц. Король, при дворе которого служил Иржик, отправил слугу на поиски Златовласки – красавицы, которую присмотрел для себя в жёны. В поисках Иржику помогают спасённые им животные и птицы.

В 1979 году экранизировали произведение сказочницы Божены Немцовой «О зонтике, лунном свете и ветряной мельнице». Старый король отбывает по делам и поручает королевство сыну – принцу Велену. Тому является очаровательная Вечерняя Звезда, которая помогает устроить судьбу трёх сестёр принца.

Это экранизация тоже 1979 года, но уже целый сериал из 13 серий. По сюжету главный волшебник сказочной страны устал от исполнения желаний других и захотел жениться на принцессе Арабелле и править Страной Сказок. Чтобы избавиться от гнёта Румбурака, принцессе с друзьями приходится обращаться за помощью к самым неожиданным персонажам. В итоге усилия Арабеллы будут вознаграждены. И она найдет своё счастье с возлюбленным из реального мира.

Эта чудесная история 1981 года – киноверсия сказки братьев Гримм о правителе, которому напророчили, что его дочь выйдет замуж за нищего угольщика. Чтобы предупредить мезальянс, он распоряжается найти и убить мальчика. Но у ребёнка появляется могущественный защитник – Солнечный Король.

Годом позднее на экраны вышла картина, снятая по классическому сюжету: король спросил у дочерей, как сильно они его любят. Старшая ответила, что как золото, средняя – как самоцветы. А ответ младшей отцу не понравился, ведь девушка сравнила любовь к отцу с обычной солью. Рассерженный король изгнал дочь. И теперь ей придётся расколдовать своего жениха и снять проклятие с родной страны, где вся соль превратилась в золото – блестящее, ценное, но совершенно бессмысленное.

Картина 1982 года начинается с уныния. Ведь королю придётся выдать свою обожаемую дочку Виолу за крылатое чудище (которое на самом деле совершенно и не злое). Девушка в слезах, её возлюбленный Мариан в шоке. Как поступит в этой ситуации сам дракон?

Трогательная история о любви и братской взаимовыручке. Картина снята в 1986 году и повествует о принце Яромире, который отправился на поиски братьев, заколдованных загадочной принцессой Алмазных Скал.

Вы смотрели эти сказки? Как считаете, понравятся ли фильмы современным детям?

Источник:

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Метки: Герой   история   кино   персонаж   ретро   сериал   сказка   фильм   чехословакия   экранизация   
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19  комментариев
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17k
seller-k Час назад
Сопли в сахаре для дефффчёнок.
Нормальным пацанам вот:
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41k
big_al 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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318
ghor Полчаса назад
Аффтар, ты бредишь.
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8k
Джонатан Свифт Полчаса назад
Недавно услышал что сняли новый фильм "Три орешка для золушки". Посмотрел себе на голову... Как я плевался... Смотрите лучше старую сказку, она в миллион раз лучше.
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12k
harlamov 41 минуту назад
Хорошая была страна - Советская Чехословакия.
А сейчас там в основном порнуху для западных извращенцев снимают.
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167k
INVERTER Час назад
Мы бежали домой, побросав луки и стрелы, чтоб посмотреть «Робин из Шервуда».
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26k
Лис Час назад
Не нравились абсолютно. Толи дело Гойко Митич да Три танкиста.
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17k
Вася Час назад
Златовласка и Триорешка - культовые, и музыка и актёры.. Чехословаки так же порадовали Осьминожками со второго этажа и Приключениями в каникулы, тоже улицы пустели от детей
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно смотрел! Ещё и польские помню. Но современным не понравится. Наивно и нет той красивой картинки, к которой привыкли.
Я как-то решил посмотреть Академия пана Кляксы и... лучше бы не смотрел. Нельзя портить воспоминания, ностальгия всё приукрашивает. Пусть останется доброй памятью.
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