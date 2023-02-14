Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора

Трогательная история о любви и братской взаимовыручке. Картина снята в 1986 году и повествует о принце Яромире, который отправился на поиски братьев, заколдованных загадочной принцессой Алмазных Скал.

Вы смотрели эти сказки? Как считаете, понравятся ли фильмы современным детям?