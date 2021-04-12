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Ниос — самое смертоносное озеро планеты

Ниос — самое смертоносное озеро планеты (5 фото)

Автор:
12 апреля 2021 10:22
Сообщество : Факты
Метки: Западная Африка   Лимнологическая катастрофа   Ниос   камерун   озеро   озёра Африки   углекислый газ   
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Оно находится в западной части Камеруна, на высоте 1091 м от уровня мирового окена.

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Метки: Западная Африка   Лимнологическая катастрофа   Ниос   камерун   озеро   озёра Африки   углекислый газ   
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Броненосец Потелкам Час назад
ну, как бы, ничего нового.....
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