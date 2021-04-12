Ниос — самое смертоносное озеро планеты

Оно находится в западной части Камеруна, на высоте 1091 м от уровня мирового окена.
21 августа 1986 года на озере Ниос произошла лимнологическая катастрофа. Погибло более 1700 человек, а также домашние животные в радиусе 25 км от Ниоса.
Лимнологическая катастрофа — редкое стихийное бедствие, которое представляет собой внезапный выброс большого объёма растворённого углекислого газа из водоёма. Двуокись углерода собирается в низменных местах, в том числе в окрестностях водоёма, вызывая удушье у оказавшихся там людей и животных.
Ниос входит в тройку озёр с самым высоким содержанием диоксида углерода. Углекислый газ собрался в озере благодаря вулканической активности.
Размеры озера Ниос:
- Ширина: 1,2 км.
- Длина: 2 км.
- Средняя глубина: 94,9 м.
- Максимальная глубина: 208 м.
В 1986 году запустивший цепную реакцию, убившую людей, стал крупный оползень. Масса земли обрушилась в озеро. Оползень был настолько сильным, что вызвал волну, высота которой достигла 25 метров. В этот момент в воздух поднялось облако из углекислого газа. Но из-за того, что этот газ тяжелее воздуха, он стал стелиться по приозёрной низменности, убивая людей и животных.
После этого случая учёные стали исследовать озеро Ниос.
Считается, что резкие выбросы углекислого газа могут происходить один раз в 10-30 лет.
В 2001 году Управление США по оказанию помощи при стихийных бедствиях профинансировало установку в Ниосе, снижающую содержание углекислого газа на дне озера.
С 2011 года франко-камерунская компания построила ещё две дополнительные установки, прокачивающие воду со дна озера.
Благодаря этим мерам люди вновь стали переселяться к озеру Ниос.
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