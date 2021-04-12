Ниос — самое смертоносное озеро планеты

Считается, что резкие выбросы углекислого газа могут происходить один раз в 10-30 лет.

В 2001 году Управление США по оказанию помощи при стихийных бедствиях профинансировало установку в Ниосе, снижающую содержание углекислого газа на дне озера.

С 2011 года франко-камерунская компания построила ещё две дополнительные установки, прокачивающие воду со дна озера.

Благодаря этим мерам люди вновь стали переселяться к озеру Ниос.