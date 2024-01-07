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В Африке наркоманы добрались до могил

В Африке наркоманы добрались до могил

Автор:
07 января 2024 12:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Африка   кости   могилы   наркоманы   сера   сьерра-леоне   
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Не ходите дети в Африку гулять...

Настоящий дурдом твориться в Сьерра-Леоне, западноафриканской страны, входящей в число беднейших в мире. В последнее время распространение нового наркотика вызвало хаос в стране, где и так было слишком много наркоманов.

Для привлечения все большего количества потребителей изготовители наркотических средств не останавливаются ни перед чем. В очередной сильнодействующий наркотик стали добавлять фрагменты человеческих костей. По словам самих конечных потребителей, употребление этого "продукта" превращая людей в "зомби".

Синтетический наркотик создается путем смешивания трав, токсичных химикатов и человеческих костей. Эта смесь, стоимость которой составляет всего 20 пенсов за дозу, пользуется огромной популярностью среди молодежи в Сьерра-Леоне.

Хотя это технически незаконно, "куш" открыто покупается и продается на улицах Фритауна. Точные ингредиенты остаются загадкой и изменяются от партии к партии. Опиоиды, такие как фентанил, часто встречаются в составе, а также смесь трав и измельченных человеческих костей.

Медицинские эксперты отмечают, что кости содержат следы серы, которая может усилить действие наркотика. Местные жители сообщают, что торговцы вскрыли "тысячи" могил, чтобы украсть скелеты для использования в качестве ингредиента. Народ всячески пытается спасти могилы родственников от разграбления, но это у них не очень получается.

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Метки: Африка   кости   могилы   наркоманы   сера   сьерра-леоне   
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21  комментарий
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
к сожалению это не шутка и не фейк (
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1k
Kolebator 15 минут назад
...спасти могилы родственников от разграбления, но это у них не очень получается

да ладно. У Родриго Дутерте спросить не догадались? Он знает рецепт.
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36k
gfjhtgfjhf 17 минут назад
На Украине, сейчас, это будет прямо тема.
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18k
тов.Suhov 21 минуту назад
...творится...
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1k
Bastard Fat 21 минуту назад
так в Питере торчки давно добрались до могил, обогнали сцуко Африку
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4k
просто Дмитрий 22 минуты назад
Надеюсь, вислоухие наркоманы до этого не дойдут
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34k
Юрий Полчаса назад
Когда кончились носорожьи рога перешли на человеческие кости?

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1k
Александер 41 минуту назад
Собрать всех кучу, облить бензином и сжечь...
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135
Александра С 57 минут назад
Время покажет, чем все это для них закончится.
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10k
Пётр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Помнится, "коровье бешенство" в Великобритании именно так и начиналось. Экономные британцы решили скармливать коровам костную муку из костей мертвых коров.....
Результат не заставил себя ждать.
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61
Bubat 2 часа назад
Браво обезьяны!
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