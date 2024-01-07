В Африке наркоманы добрались до могил

Не ходите дети в Африку гулять...
Настоящий дурдом твориться в Сьерра-Леоне, западноафриканской страны, входящей в число беднейших в мире. В последнее время распространение нового наркотика вызвало хаос в стране, где и так было слишком много наркоманов.
Для привлечения все большего количества потребителей изготовители наркотических средств не останавливаются ни перед чем. В очередной сильнодействующий наркотик стали добавлять фрагменты человеческих костей. По словам самих конечных потребителей, употребление этого "продукта" превращая людей в "зомби".
Синтетический наркотик создается путем смешивания трав, токсичных химикатов и человеческих костей. Эта смесь, стоимость которой составляет всего 20 пенсов за дозу, пользуется огромной популярностью среди молодежи в Сьерра-Леоне.
Хотя это технически незаконно, "куш" открыто покупается и продается на улицах Фритауна. Точные ингредиенты остаются загадкой и изменяются от партии к партии. Опиоиды, такие как фентанил, часто встречаются в составе, а также смесь трав и измельченных человеческих костей.
Медицинские эксперты отмечают, что кости содержат следы серы, которая может усилить действие наркотика. Местные жители сообщают, что торговцы вскрыли "тысячи" могил, чтобы украсть скелеты для использования в качестве ингредиента. Народ всячески пытается спасти могилы родственников от разграбления, но это у них не очень получается.
Источник:
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ААА.. понял.
это Путин виноват)))
скаклы ипанулись в край.
даже смешно на вас смотреть.
да ладно. У Родриго Дутерте спросить не догадались? Он знает рецепт.
Результат не заставил себя ждать.