В Африке наркоманы добрались до могил

Настоящий дурдом твориться в Сьерра-Леоне, западноафриканской страны, входящей в число беднейших в мире. В последнее время распространение нового наркотика вызвало хаос в стране, где и так было слишком много наркоманов.



Для привлечения все большего количества потребителей изготовители наркотических средств не останавливаются ни перед чем. В очередной сильнодействующий наркотик стали добавлять фрагменты человеческих костей. По словам самих конечных потребителей, употребление этого "продукта" превращая людей в "зомби".