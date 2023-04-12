Как в средневековье можно было разбогатеть на "лекарствах"

Впервые оврьетан упоминается к 16 веку. А внушительное исследование препарата провёл французский медик Ле Польмье в 1893 году. В заключении он написал, что этот препарат активно распространяли на ярмарках яркие и заметные продавцы-путешественники всяких зелий - "шарлатаны".

Орвьетан рекламировали как универсальное противоядие, с действием, похожим на антидот. Принимать его рекомендовали при отравлении, укусе ядовитых существ или же бешеных животных. В те времена считалось, что вся "инфекционка" идёт от токсинов в организме, поэтому им лечили и гангрену, и лихорадку, и кашель. Средство было очень популярным в 17-18 веках, что подтверждается историческими документами. Особенно его уважал Папа Римский.



