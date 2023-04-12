Как в средневековье можно было разбогатеть на "лекарствах"

Известно, что самые разные чудесные препараты, лечащие всё сразу, появились не сейчас. Им примерно столько же лет, сколько и человечеству. Речь пойдет об орвьетане, который был просто невероятно популярен в Европе 16-18 веков.
Начать стоит с истории.
Начиная с первого века Ближний Восток, Средиземноморье, Индия лечились неким териаком, который придумали греки и продавали его через Шёлковый путь. Его называли средством от любого вида ядов и даже от чумы. В состав входил опиум и измельчённая змея, средство купировало кашель и уменьшало боль.
Ещё похожим был митридат, которое, по легенде, изобрёл греческий царь Митридат Понтийский, который панически боялся умереть от яда. Он на протяжении всей жизни принимал токсины в крохотных дозах и у него выработалась такая толерантность к ядам, что в конце жизни Митридату не удалось покончить с собой, с их помощью. Иронично.
Рецепт средства удалось сохранить до сегодняшнего дня: семена дикого мака, зверобой, анис, горечавка, токсичный сок акации, перец, корица, имбирь, шафран, петрушка. В общем, где-то 36 компонентов, настоенных на меду. В первый приём заболевший принимал дозу размером с орех.
В период Средневековья в Европе появилось новое чудо-средство, который считался снадобьем от всего на свете. Причём в этот раз, в отличие от предыдущих, он был распространён не только среди знати, а в основном среди крестьян и бедного сословия. Но постепенно орвьетан пробрался и в богатые дома. Маркизы, графы и короли активно им лечились и рассказывали друг другу о чудесах, который творил орвьетан. Ну а если кто и умирал от болезни, то тут уж божий промысел, ничего не поделаешь.
Впервые оврьетан упоминается к 16 веку. А внушительное исследование препарата провёл французский медик Ле Польмье в 1893 году. В заключении он написал, что этот препарат активно распространяли на ярмарках яркие и заметные продавцы-путешественники всяких зелий - "шарлатаны".
Орвьетан рекламировали как универсальное противоядие, с действием, похожим на антидот. Принимать его рекомендовали при отравлении, укусе ядовитых существ или же бешеных животных. В те времена считалось, что вся "инфекционка" идёт от токсинов в организме, поэтому им лечили и гангрену, и лихорадку, и кашель. Средство было очень популярным в 17-18 веках, что подтверждается историческими документами. Особенно его уважал Папа Римский.
Первым (по некоторым данным) его приготовил итальянский пастух, который увидел как овца спаслась от змеиного яда, сжевав растение. Пастух тут же сделал настойку из него и спас от чумы несколько сотен жителей деревень Италии. После чудесного исцеления он рассказал о рецепте врачу.
Но официальная версия гласит, что в 1560 году римлянин Мартин Гверке вылечил орвьетаном собственного приготовления серьёзно заболевшего кардинала и стал после этого очень известным. Вся знать ринулись покупать у него снадобье.
Когда мастер умер, то его помощники продолжали лечить пациентов, а потом передали секрет состава своим ученикам.
В конце концов рецепт оказался у Дезидерио Декомбу, средневекового торговца, и его стараниями орвьетан приобрёл огромную популярность в Италии и Франции. Заручившись поддержкой властей Руана и Рены он активно продавал его абсолютно везде. Известность пришла к Декомбу после того как он на глазах у королевы-матери Людовика XIII продемонстрировал то, как средство нейтрализует яд. Французский парламент был не так лоялен, однако удалось убедить и его.
Грустно, что Декомбу, в итоге, не смог спасти себя от чумы и умер в 1640 году.
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