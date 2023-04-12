Развитие салфетки

Самые первые салфетки были из асбестовых волокон, грубых по своей структуре. Стоили они дорого и доступны были только привилегированным особам. Они были распространены у шейхов Ближнего Востока. А после обеда салфетки прокаливали на огне, чтобы отчистить. Через много лет, один из современников Екатерины II писал, что у императрицы тоже была такая "салфекта" (вернее, это была скатерть). Но она больше была развлечением для гостей Екатерины - она швыряла её в камин, чтобы показать, насколько она огнеупорна.



