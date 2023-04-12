Развитие салфетки

Пока не было столовых приборов люди ели руками. После трапезы обычно вытирали пальцы опилками или же сеном. Спартанцы обтирали руки хлебом, который потом отдавали собакам.
По версии учёных, аналоги салфетки появились ещё в Древнем Риме и Древней Греции: рабы вытирали рот господину фиговым листочком. Обеспеченные римляне, чтобы очистить руки и лицо периодически использовали полотняную ткань.
Салфетки в Древнем Риме были двух видов: маленький кусочек ткани судариум, а-ля платок, которым промакивали вспотевшие лоб и шею и маппа - кусок ткани побольше, который использовали те, кто ел лёжа. Она спасала ложе от кусочков еды и ею вытирали руки и губы. А если очень хотелось унести с собой остатки еды, то их можно было завернуть в маппу.
Самые первые салфетки были из асбестовых волокон, грубых по своей структуре. Стоили они дорого и доступны были только привилегированным особам. Они были распространены у шейхов Ближнего Востока. А после обеда салфетки прокаливали на огне, чтобы отчистить. Через много лет, один из современников Екатерины II писал, что у императрицы тоже была такая "салфекта" (вернее, это была скатерть). Но она больше была развлечением для гостей Екатерины - она швыряла её в камин, чтобы показать, насколько она огнеупорна.
В период раннего Средневековья салфетка была счастливо забыта. Люди утирались чем угодно - руками, хлебом, рукавами, подолами.
Там обычно вытирали пальцы грязными тряпками, а потом их бросали на пол. И да, использовали потом снова.
В России моду на салфетки ввёл уже Пётр, который во время трапезы использовал немецкую салфетку. Народ с радостью перенял эту манеру, правда они стали намного больше, чем нынешние. Женщины украшали их вышивками, причём настолько искусными, что их даже передавали по наследству.
В 1867 году английский промышленник Джон Дикинсон показал общественности бумажные салфетки. И не только салфетки, но и промышленный станок, который позволял производить бумагу из целлюлозы на постоянной основе.
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