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Что такое 25-й кадр и зачем он нужен

Что такое 25-й кадр и зачем он нужен

Автор:
12 апреля 2023 17:19
Сообщество : Факты
Метки: 25 кадр   журналисты   интересное   исследования   кино   наука   фейк   
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Все, пожалуй, слышали про знаменитый 25-й кадр - незаметную вставку в фильмах и видео, которая влияет на подсознание зрителя. Но этот метод в итоге признал нерабочим сам его автор - Джеймс Вайкери.

Вайкери признался, что результаты экспериментов и исследований по влиянию скрытой рекламы на подсознание человека, были подделкой. Но несмотря на это, в ряде стран всё ещё запрещено использование 25 кадра.

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Можно распознать только 24 кадра в секунду, а все остальные, которые будут мелькать меньше секунды, отложатся в подсознании. Вообще, любая информация, сначала уходит в подсознание, а уже только потом, пройдя через некий фильтр, оказывается в сознании, которое выбирает важные данные. Эдакая фильтрация ненужных объёмов данных.

Вайкери в 1957 году решил кое-что проверить. В кинотеатре, пока шёл фильм, периодически мелькала встроенная реклама попкорна и кока-колы. Фильм с этими вставками демонстрировали на протяжении трёх месяцев и спрос на попкорн вырос на 50%, а колы на 17%.

Интересное заявление Вайкери нашло отклик у специалистов по рекламе, учёных и чиновников. Они попросили провести эксперимент ещё раз, но в этот раз никто из зрителей не захотел делать то, что им пытались внушить.

Через определённое время студент Стюарт Роджерс начал изучать этот эксперимент, чтобы написать доклад "25-й кадр". У директора того самого кинотеатра он выяснил, что тот и понятия не имел о том, что в его заведении проводился какой-то эксперимент. После ещё много раз пытались провести опыт с 25-м кадром, но он не приносил никаких результатов. Через пять лет Джеймс Вайкери признался, что подделал результаты исследования.

После громкого заявления Вайкери в журнале New Scientist вышла статья, где утверждалось, что скрытая реклама работает. Только это должна быть не картинка или слово, а поток цифр и букв, который длится не дольше 1/25 секунды. Учёный Йохан Карреманс (университет Неймегена) пришёл к такому же выводу.


СМИ и общественность были сильно взбудоражены исследованиями 25-го кадра. В 90-е годы Россию наводнили газетные и журнальные статьи о зомбировании людей через 25-й кадр. Появились самые разные методы лечения наркомании и алкоголизма через 25-й кадр (кстати, они существуют до сих пор). С помощью него даже обещали обучить иностранному языку. Статьи множились, но никто даже не удосужился проверить факты.

В Японии разработчиков мультфильма "Покемон" обвинили в использовании 25-го кадра, дескать, из-за него у детей начались эпилептические припадки.

Несмотря на свою очевидную несостоятельность, тема 25-го кадра продолжает интересовать. Метод можно встретить даже в кино: 21 серия "Коломбо" - там убийца влияет на свою жертву с помощью 25-го кадра, и в знаменитом "Бойцовском клубе", где главный герой, работающий в кинотеатре, вставляет этот самый дополнительный кадр в фильм.

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Метки: 25 кадр   журналисты   интересное   исследования   кино   наука   фейк   
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14k
a_komolow Полчаса назад
Туфта это всё
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20k
Alf 3 секунды назад
А ещё было запоминание во сне. Тоже туфта.
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19k
Mexanik79 46 секунд назад
Тут тоже хреннь вставили.


Ссылка www.youtube.com
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45k
turyst 8 минут назад
Хм... Для того, чтобы пленочный, механический проектор, мог давать 25, а не 24 кадра в секунду, его переделывать нужно.
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62k
Александр Ломовицкий 18 минут назад
сейчас почти все видео с частотой 25 кадров идет редко попадается 23,8 а с более высоким качеством 30к/сек и более , так что все это чушь про оптическое программирование подсознания
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16k
Алекс 58 минут назад
Да. Помню. Курсы изучения иностранных языков. Сиди себе, нихрена не делай. Зырь в телек и через три месяца ты полиглот
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