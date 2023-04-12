Что такое 25-й кадр и зачем он нужен

Вайкери в 1957 году решил кое-что проверить. В кинотеатре, пока шёл фильм, периодически мелькала встроенная реклама попкорна и кока-колы. Фильм с этими вставками демонстрировали на протяжении трёх месяцев и спрос на попкорн вырос на 50%, а колы на 17%.

Интересное заявление Вайкери нашло отклик у специалистов по рекламе, учёных и чиновников. Они попросили провести эксперимент ещё раз, но в этот раз никто из зрителей не захотел делать то, что им пытались внушить.