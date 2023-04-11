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Эта картина отражает представления западного человека 18 века о Китае

Эта картина отражает представления западного человека 18 века о Китае

Автор:
11 апреля 2023 10:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: 18 век   Китай   искусство   картина   люди   факты   фото   
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Работа написана французским живописцем Франсуа Буше в 1742 году в период, когда Европу захлестнула китаемания, что нашло своё отражение в искусстве того времени в виде нового направления под названием шинуазри (фр. chinoiserie — китайщина).

Шинуазри представляло собой наивное, романтизированное и, как следствие, весьма искажённое представление европейцев о жизни китайцев, которое вылилось в неловкие подражания всему китайскому: от одежды и посуды до интерьера и живописи.

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В западноевропейском изобразительном искусстве того времени шинуазри активно включал элементы китайской стилистики: от уместных и логичных до несочетаемых и абсурдных. Франсуа Буше являлся ярким представителем своего времени в этом направлении живописи.

В своей картине «Двор китайского императора» художник изобразил жанровую сцену из жизни китайского двора такой, какой он её себе представлял, а не какой она была на самом деле. В ней отражены те же темы, что и в жанровых картинах, изображающих аристократию Франции.

Произведение иллюстрирует трапезу в саду императора и аристократических членов китайского общества. В картине отражена размеренность, а сама композиция чрезмерно украшена азиатскими элементами, в том числе и не китайскими. Пышный ландшафт на заднем плане выдержан в синих оттенках, что является яркой отсылкой к синей росписи на белых китайских вазах.

На картине расположена типичная и неотъемлемая, по мнению художника, китайская утварь, такая как зонтики, решётки, шелка и другие предметы. Так, красные деревянные решётчатые перила являются неизменным китайским атрибутом на множестве произведений Буше.

Женщина с корзиной в центральной правой части композиции часто появляется и на других «восточных» картинах Буше. Мужчина перед ней сидит за самой что ни есть типичной европейской жаровней, на которой стоит уже восточная ваза.

Художник черпал вдохновение в произведениях других художников и авторов, например в «Описание Китайской империи» Жан-Батиста Дюальда 1735. На основе текста он изобразил двух охранников в левой части картины, чьё одеяние на самом деле не соответствует одеянию охраны императорского двора того времени и больше походит на одежду кочевников. Причёски взрослых и детей также не соответствуют реалиям Китая того времени и являются вольной интерпретацией художника китайских гравюр, завезённых в Европу в 18 веке.

«Двор китайского императора» написана маслом на холсте и является одним из ярчайших образцов творений Буше в стиле шинуазри. Картина хранится в музее изящных искусств Безансона (Франция).

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Метки: 18 век   Китай   искусство   картина   люди   факты   фото   
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