Эта картина отражает представления западного человека 18 века о Китае

Художник черпал вдохновение в произведениях других художников и авторов, например в «Описание Китайской империи» Жан-Батиста Дюальда 1735. На основе текста он изобразил двух охранников в левой части картины, чьё одеяние на самом деле не соответствует одеянию охраны императорского двора того времени и больше походит на одежду кочевников. Причёски взрослых и детей также не соответствуют реалиям Китая того времени и являются вольной интерпретацией художника китайских гравюр, завезённых в Европу в 18 веке.