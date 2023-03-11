Этот шедевр древнеегипетской живописи был утерян почти 100 лет назад

Около века назад на стене дворца в Амарне — древней столице Египта, расположенной примерно в 300 км к югу от Каира, было обнаружено нетипично живое изображение птиц. Оно было настолько детализировано, что исследователи могут точно определить, какие на нём присутствуют виды птиц.
Большинство изображённых птиц — сизые голуби (лат. Columba livia), но есть также изображения, на которых фигурируют малый пегий зимородок (лат. Ceryle rudis), сорокопут-жулан (лат. Lanius collurio) и белая трясогузка (лат. Motacilla alba).
В то время как малый пегий зимородок и сизый голубь встречаются в Египте круглый год, сорокопут-жулан и белая трясогузка являются перелётными птицами. Сорокопуты-жуланы — обычные осенние мигранты в Египте в период с августа по ноябрь, в то время как белая трясогузка — мигрирует через Египет с октября по апрель.
Сизые голуби не обитают в папирусных болотах Египта и чаще встречаются (не считая современных городов) на скалах пустыни региона. Исследователи полагают, что древние художники всё равно включили их в сцену, чтобы она выглядела лучше.
Кристофер Стимпсон, почётный сотрудник Музея естественной истории Оксфордского университета, и Барри Кемп, почётный профессор египтологии Кембриджского университета, опубликовали своё исследование в декабре в журнале Antiquity.
Команда изучила факсимиле (копию) изображения и использовала ранее опубликованные орнитологические и таксономические исследования для идентификации птиц.
Комната дворца в Амарне, известная как «Зелёная комната», была украшена изображениями водяных лилий, папирусов и птиц — сценами, возможно, создававших безмятежную атмосферу, в которой царская семья могла расслабиться и весело провести время.
Примерно между 1353 и 1336 гг. до н. э. Египтом правил фараон Аменхотеп IV (он же Эхнатон). Он изменил религию Египта, создав первый известный в истории централизованный монотеизм, сосредоточив его вокруг поклонения Атону. Эхнатон основал новую столицу под названием Ахетатон (современная Амарна) и построил в ней северный дворец, среди комнат которой была и Зелёная комната с росписями.
Изображения в Зелёной комнате, раскопанные между 1923 и 1925 годами английским Обществом исследования Египта, были хрупкими, и художник-египтолог Нина де Гарис Дэвис создала их копии (факсимиле). Эти факсимиле сегодня невероятно важны для историков, потому что оригинальных изображений больше не существует.
По словам Кемпа, единственным верным способом сохранить изображения было перезахоронение комнаты в песке. Однако археологи начала 20 века решили не делать этого, опасаясь, что местные жители повредят изображения.
В 1926 году попытка сохранить оригинальные изображения с помощью консолидаторов (веществ, предназначенных для их укрепления) дала противоположный эффект — картины обесцветились и потемнели. Исследователям пришлось полагаться на факсимиле, нарисованные де Гарис Дэвис, чтобы идентифицировать птиц.
Сегодня копии росписей Зелёной комнаты, как и другие работы де Гарис Дэвис, хранятся в музее Метрополитен (Нью-Йорк) и продолжают исследоваться специалистами.
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