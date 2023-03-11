Этот шедевр древнеегипетской живописи был утерян почти 100 лет назад

Большинство изображённых птиц — сизые голуби (лат. Columba livia), но есть также изображения, на которых фигурируют малый пегий зимородок (лат. Ceryle rudis), сорокопут-жулан (лат. Lanius collurio) и белая трясогузка (лат. Motacilla alba).



В то время как малый пегий зимородок и сизый голубь встречаются в Египте круглый год, сорокопут-жулан и белая трясогузка являются перелётными птицами. Сорокопуты-жуланы — обычные осенние мигранты в Египте в период с августа по ноябрь, в то время как белая трясогузка — мигрирует через Египет с октября по апрель.