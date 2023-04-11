В Санкт-Петербурге полицейские спасли мужчину, который хотел покончить с собой

Полицейским в Санкт-Петербурге сообщили, что мужчина стоит на крыше дома и хочет спрыгнуть вниз. Сотрудники правоохранительных органов тут же выехали на помощь. Чтобы не дать мужчине прыгнуть, полицейские притворились медиками и смогли снять его с крыши.
Кадры спасения попали на видео. Полицейские забрались на крышу, разговаривая с мужчиной от имени врачей скорой. Когда суицидник уже висел на одной руке, полицейские смогли его схватить и затащить на крышу.
Позже полицейские рассказали телеграм-каналу SHOT, как спасли самоубийцу в самый последний момент. Когда приехали полицейские, на месте уже были скорая и МЧС, которые безуспешно пытались уговорить парня слезть. Тогда полицейские залезли на крышу, сняли форму и стали общаться с мужчиной. Он только назвал своё имя и не подпускал к себе, угрожая ножом. Когда мужчина уже повис на крыше на одной руке, полицейские перешли к действию.
Сотрудники полиции подбежали к нему, выбили из руки нож и вытащили суицидника за одежду. Его передали медикам.
Источник:
- 20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту
- В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту
- В Чертаново мужчина залез на 7 этаж, чтобы спасти женщину из пожара, но оказалось, что она хотела сгореть
- В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке
- Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом
, или подобный тебе долбаёП.