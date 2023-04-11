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В Санкт-Петербурге полицейские спасли мужчину, который хотел покончить с собой

В Санкт-Петербурге полицейские спасли мужчину, который хотел покончить с собой

Автор:
11 апреля 2023 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петеребург   видео   интересное   полиция   спасение   суицид   фото   
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Полицейским в Санкт-Петербурге сообщили, что мужчина стоит на крыше дома и хочет спрыгнуть вниз. Сотрудники правоохранительных органов тут же выехали на помощь. Чтобы не дать мужчине прыгнуть, полицейские притворились медиками и смогли снять его с крыши.

Кадры спасения попали на видео. Полицейские забрались на крышу, разговаривая с мужчиной от имени врачей скорой. Когда суицидник уже висел на одной руке, полицейские смогли его схватить и затащить на крышу.

Позже полицейские рассказали телеграм-каналу SHOT, как спасли самоубийцу в самый последний момент. Когда приехали полицейские, на месте уже были скорая и МЧС, которые безуспешно пытались уговорить парня слезть. Тогда полицейские залезли на крышу, сняли форму и стали общаться с мужчиной. Он только назвал своё имя и не подпускал к себе, угрожая ножом. Когда мужчина уже повис на крыше на одной руке, полицейские перешли к действию.

Сотрудники полиции подбежали к нему, выбили из руки нож и вытащили суицидника за одежду. Его передали медикам.

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Метки: Санкт-Петеребург   видео   интересное   полиция   спасение   суицид   фото   
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13  комментариев
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37k
Александр Час назад
Ну тут молодцы. Может одумается мужик, за ум возьмется. Даже при полной жопе в жизни , если есть желание можно все поправить. Не бухать, а заниматься собой, найти работу, любую, даже копеечную, знакомится с новыми людьми, что то пробовать. А то развели моду, как тяжело становиться сразу с крыши прыгать. Всем тяжело бывает.
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12k
Ivan 4 минуты назад
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15k
эмосурикат прямоползающий 8 минут назад
чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
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16k
sonic24a 14 минут назад
видимо передумал. Хотя смысла ни в чем всё равно нет.
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18k
Алексей Теуш Час назад
Мужики молодцы, слов нет, но мне сразу "Смертельное оружие" вспомнилось...
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696
ruslan d Час назад
Молодцы
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59k
pynh Час назад
Зачем? Если хочет прыгнуть - прыгнет позже.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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