На Камчатке вулкан Ключевской начал извержение

Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 8 км. Лава изливается по двум желобам.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населённый пункт находится в 30 километрах от подножья вулкана. По сообщениям Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана.
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Ключевскому вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Учёный-вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко рассказал, что бояться нечего. Мощные извержения готовятся заранее.
Ближайшие год-два, скорее всего, будут достаточно спокойными, рядовыми. Когда мы говорим о сильных, больших, по-настоящему мощных извержениях, то они готовятся заранее. Магма поднимается, это всё очень хорошо слышно. И пока у нас нет поводов считать, что в ближайшее время какой-то из мощных вулканов будет извергаться.
Хотя прямо сейчас по всей планете извергается 30 вулканов. Это средняя цифра, обычно от 20 до 40. Вот когда будет под 40, мы будем говорить, что вулканы активизировались.
А вот ближайшее 50 лет, по мнению учёного, нас что-то ждёт. Необязательно катастрофическое, чтобы вся планета вздрогнула, но достаточно сильное, чтобы мы об этом все услышали.
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50 это как-то сильно много он округлил, я бы нолик в предсказании ставить не стал - уж больно всё это что в мире происходит напоминает, как в той сказке - люди жившие на спине кита стали много костров жечь.