На Камчатке вулкан Ключевской начал извержение

Ключевскому вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Учёный-вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко рассказал, что бояться нечего. Мощные извержения готовятся заранее.

Ближайшие год-два, скорее всего, будут достаточно спокойными, рядовыми. Когда мы говорим о сильных, больших, по-настоящему мощных извержениях, то они готовятся заранее. Магма поднимается, это всё очень хорошо слышно. И пока у нас нет поводов считать, что в ближайшее время какой-то из мощных вулканов будет извергаться.

Хотя прямо сейчас по всей планете извергается 30 вулканов. Это средняя цифра, обычно от 20 до 40. Вот когда будет под 40, мы будем говорить, что вулканы активизировались.