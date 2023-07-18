Факты из жизни самого депрессивного писателя Германии

Ремарк был известен своими крупномасштабными произведениями. В течение своей литературной карьеры он создал множество романов, которые принесли ему мировую известность. Но он также писал и более короткие произведения, такие как рассказы и пьесы. Кроме того, он попробовал себя в роли киносценариста и даже сыграл эпизод в фильме "Время любить и время умирать".