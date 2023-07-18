Факты из жизни самого депрессивного писателя Германии

Эрих Мария Ремарк вне всякого сомнения является одним из величайших писателей 20 века. Его книги могут читать как подростки, так и взрослые, и каждый найдёт там что-то своё.
Его произведения про потерянное поколение, про ужасы войны, про уставших, ничего не понимающих, загнанных жизненными обстоятельствами, людей. Но и в жизни писателя было мало радостных моментов.
У Эриха Марии Ремарка была необычная история смены второго имени. В своей биографии он писал, что в возрасте 19 лет он решил заменить "Пауль" на "Мария" в память о своей матери, которую звали Анна Мария. Это было его способом почтить её память, и он стал известен как Эрих Мария Ремарк.
Ремарк был известен своими крупномасштабными произведениями. В течение своей литературной карьеры он создал множество романов, которые принесли ему мировую известность. Но он также писал и более короткие произведения, такие как рассказы и пьесы. Кроме того, он попробовал себя в роли киносценариста и даже сыграл эпизод в фильме "Время любить и время умирать".
Несмотря на то, что Ремарк не провел много времени на передовой, он проявил личную храбрость. За свои действия совет солдат и рабочих его города представили его к Железному кресту. Но писатель отказался - он всегда говорил, что война дело грязное и отвратительное, и носить военные награды не хотел. Ремарк был убеждённым пацифистом.
В юности Ремарк обладал музыкальным талантом и играл на пианино. До 18 лет он даже работал репетитором. Однако, его музыкальные планы были прерваны, когда он был призван на службу во время Первой мировой войны. Вскоре после призыва Ремарк был ранен осколком и его госпитализировали.
Прежде чем обратиться к литературе, Ремарк сменил несколько профессий. Он мечтал стать учителем, но позже разочаровался в этой мысли. Он трудился в банке, занимался торговлей, играл на органе в церкви и даже работал бухгалтером. Но именно его работа в качестве редактора в журнале стала первым шагом в литературный мир.
У Ремарка были свои особенности и причуды. Например, он не признавал печатные машинки и предпочитал писать свои рукописи от руки. Он также не был приверженцем перьевых ручек и предпочитал использовать обычные карандаши при работе.
Военный опыт Ремарка на фронте стал основой для его знаменитого романа "На Западном фронте без перемен". Книга стала международным бестселлером, самым продаваемым немецким романом и принесла Ремарку всемирную славу. Она была переведена на множество языков и экранизирована. Фильм 1930-го года получил 2 "Оскара".
В 2022 году также вышел ещё один фильм по этому роману, он получил уже 4 "Оскара".
Ремарк был критически настроен к своему первому опубликованному произведению - роману "Приют грёз". Он считал его неудачным и потратил много усилий, чтобы уничтожить оставшиеся копии книги.
Во время работы над своим романом "На Западном фронте без перемен" Ремарк временно проживал в доме своей подруги немецкой актрисы, режиссёра и фотографа Лени Рифеншталь. Однако, спустя некоторое время, они разошлись из-за политических разногласий. Ремарк стал жертвой преследований, а Лени стала одним из самых известных пропагандистов нацистского режима. Большую известность она приобрела как режиссёр и оператор, снявшая прославляющие нацистов документальные фильмы "Триумф воли" и "Олимпия".
Время успеха Ремарка совпало с приходом нацистов к власти в Германии. Из-за своих антифашистских взглядов и критики нацистского режима он стал объектом преследования. Его книги запрещались, а Ремарка обвиняли в разложении немецкого общества. Он был вынужден покинуть Германию и эмигрировать в другую страну.
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Кому Ремарк кажется депрессивным, пусть Достоевского читает.