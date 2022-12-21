FISHKINET
Сообщество RealFishki 1029 постов • 91 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Что стало с дочерью Достоевского

Что стало с дочерью Достоевского

Автор:
21 декабря 2022 16:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   дети   интересное   литература   писатели   
2117
9
Весь мир зачитывается романами Фёдора Михайловича Достоевского, в его честь называют улицы и ему ставят памятники. О его сложных отношениях с Анной Сниткиной и Апполинарией Сусловой писал не один исследователь его творчества. Но мало кто знает, как сложилась судьба его дочери, которую писатель так любил.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   дети   интересное   литература   писатели   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Hugo_RnD 2 часа назад
интересно, кто на фотографиях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123263



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище
30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Набирающие популярность в сообществах
В СССР только копировали
В СССР только копировали
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно!

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#история#автомир#дтп#авто аварии#Приколы#Реакция#задержание
#Юмор#интересное#факты#полиция#подборка#картинки#новый год#США#в мире#истории
#интересно#забавно#Ynews#автомобили#аварии#люди#креатив#фотографии#Еда#кино
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел Чем сейчас занимаются короли диско Чем сейчас занимаются короли диско Он смог обмануть самого Муссолини Он смог обмануть самого Муссолини Было ли у Гоголя психическое заболевание Было ли у Гоголя психическое заболевание Главная "мамочка" Нью-Йорка Главная "мамочка" Нью-Йорка

На что жалуетесь?

Вернуться