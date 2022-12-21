Что стало с дочерью Достоевского

Все кто близко знали Анну Григорьевну были наслышаны о её доброте, мягком юморе, отзывчивости. Фёдор Михайлович и сам не раз говорил, что не будь его Анечки, то он бы вовсе пропал. Именно благодаря ей он справился со своей игровой зависимостью и с ней он написал свои лучшие романы.

Сложно сказать почему добрая и отзывчивая Анна Григорьевна не смогла найти общий язык с дочкой. Когда Люба выросла и уехала из родительского дома, то продолжала осыпать родную маму оскорблениями и упрёками. Отношения были настолько плохими, что как-то раз, в сердцах, Анна Григорьевна сказала, что лучше бы Люба умерла.

Когда в 1918 году мама скончалась дочь даже не приехала на её похороны.