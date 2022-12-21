Что стало с дочерью Достоевского

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Весь мир зачитывается романами Фёдора Михайловича Достоевского, в его честь называют улицы и ему ставят памятники. О его сложных отношениях с Анной Сниткиной и Апполинарией Сусловой писал не один исследователь его творчества. Но мало кто знает, как сложилась судьба его дочери, которую писатель так любил.
У Фёдора Михайловича было две жены. С первой, Марией Дмитриевной, у них не было детей, а на момент заключения брака у Марии уже был десятилетний сын Павлик. Он немало попил крови у отчима, но сейчас не об этом.
Второй женой Достоевского стала Анна Григорьевна Сниткина. Она стала его верной спутницей, ангелом-хранителем и помощницей в его литературных трудах. В этом браке у них родилось четверо детей. Дочь София умерла в младенчестве, сын Алексей умер, когда ему было два года. Остались сын Фёдор и дочка Люба.
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Фёдор Фёдорович стал успешным конезаводчиком, получил целых два высших образования и его потомки продолжили род писателя. Они до сих пор регулярно собираются вместе, чтобы поговорить о своём великом дедушке. А вот о Любови Фёдоровне вспоминать не любят...
Когда готовилась к изданию книга с её воспоминаниями, то к правнуку писателя обратились, чтобы тот написал о ней предисловие. Правнук наотрез отказался, заявив, что Любовь Фёдоровна причинила слишком много боли своей матери, чтобы вспоминать о ней добрым словом.
Когда готовилась к изданию книга с её воспоминаниями, то к правнуку писателя обратились, чтобы тот написал о ней предисловие. Правнук наотрез отказался, заявив, что Любовь Фёдоровна причинила слишком много боли своей матери, чтобы вспоминать о ней добрым словом.
Любочка радовала своих родителей в детстве. Отец говорил, что она послушная, милая и совсем не капризная. Фёдор Михайлович любил проводить с ней время и девочка росла балованным ребёнком. Он считал её очень сообразительной и верил в счастливое будущее ненаглядной Любы.
В своих воспоминаниях дочь писателя вспоминала, что отец читал ей с братом самые разные книги: повести, драмы Шиллера, стихотворения Пушкина, русские былины, романы Вальтера Скотта и Чарльза Диккенса. Фёдор Михайлович был уверен, что нет ничего лучше для развития детского ума, чем великая литература.
Он умер, когда Любе было 11 лет.
В своих воспоминаниях дочь писателя вспоминала, что отец читал ей с братом самые разные книги: повести, драмы Шиллера, стихотворения Пушкина, русские былины, романы Вальтера Скотта и Чарльза Диккенса. Фёдор Михайлович был уверен, что нет ничего лучше для развития детского ума, чем великая литература.
Он умер, когда Любе было 11 лет.
Отца хоронили пышно, с долгими торжественными речами и постоянным потоком сочувствующих людей. Это стало настоящей травмой для девочки, она потом признавалась, что только в момент похорон стала осознавать насколько масштабной личностью был её отец. В этот же период в ней стали проявляться высокомерие и заносчивость. Она становилась капризной, непримиримой и мама просто не могла справиться с бывшим ангелочком Любочкой.
Все кто близко знали Анну Григорьевну были наслышаны о её доброте, мягком юморе, отзывчивости. Фёдор Михайлович и сам не раз говорил, что не будь его Анечки, то он бы вовсе пропал. Именно благодаря ей он справился со своей игровой зависимостью и с ней он написал свои лучшие романы.
Сложно сказать почему добрая и отзывчивая Анна Григорьевна не смогла найти общий язык с дочкой. Когда Люба выросла и уехала из родительского дома, то продолжала осыпать родную маму оскорблениями и упрёками. Отношения были настолько плохими, что как-то раз, в сердцах, Анна Григорьевна сказала, что лучше бы Люба умерла.
Когда в 1918 году мама скончалась дочь даже не приехала на её похороны.
Сложно сказать почему добрая и отзывчивая Анна Григорьевна не смогла найти общий язык с дочкой. Когда Люба выросла и уехала из родительского дома, то продолжала осыпать родную маму оскорблениями и упрёками. Отношения были настолько плохими, что как-то раз, в сердцах, Анна Григорьевна сказала, что лучше бы Люба умерла.
Когда в 1918 году мама скончалась дочь даже не приехала на её похороны.
Любовь Фёдоровна не любила жить в России и при любой возможности старалась уехать путешествовать за границу, предпочитая Италию.
Также дочь Достоевского мечтала о такой же литературной славе, что была у её отца. Она написала несколько романов, множество статей, сборник рассказов. Романы "Адвокатка" и "Эмигрантка" были отчасти автобиографичны. Но литературные потуги Любови Достоевской не оценили современники. Причём настолько, что их даже не ругали, а просто проигнорировали.
Также дочь Достоевского мечтала о такой же литературной славе, что была у её отца. Она написала несколько романов, множество статей, сборник рассказов. Романы "Адвокатка" и "Эмигрантка" были отчасти автобиографичны. Но литературные потуги Любови Достоевской не оценили современники. Причём настолько, что их даже не ругали, а просто проигнорировали.
Книга, которая всё-таки принесла Достоевской хоть какую-то известность, - воспоминания об отце. Называлась она "Достоевский в изображении его дочери". Её издали в России в 1922 году, но отредактированную, так как содержала критику советского строя. В оригинале она была написана на французском языке, которым Любовь Фёдоровна владела также как русским.
Любовь Фёдоровна была достаточно привлекательна, образована, умна. Но семейная жизнь её так и не сложилась. Она никогда не бывала замужем, у неё не было детей...
В 1913 году Достоевская выехала за границу и осталась там навсегда. Она не приняла Октябрьскую революцию и не раз резко высказывалась по поводу большевистской власти.
Одним из её близких друзей был Лев Львович Толстой (сын Льва Николаевича Толстого), которого также тяготила слава всемирно известного отца. У них было много общего.
Любовь Фёдоровна умерла от белокровия в 1926 году в итальянском местечке Гриес - ей было 57 лет.
Ушла из жизни непонятной, одинокой и долгие годы всеми забытой.
В 1913 году Достоевская выехала за границу и осталась там навсегда. Она не приняла Октябрьскую революцию и не раз резко высказывалась по поводу большевистской власти.
Одним из её близких друзей был Лев Львович Толстой (сын Льва Николаевича Толстого), которого также тяготила слава всемирно известного отца. У них было много общего.
Любовь Фёдоровна умерла от белокровия в 1926 году в итальянском местечке Гриес - ей было 57 лет.
Ушла из жизни непонятной, одинокой и долгие годы всеми забытой.
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