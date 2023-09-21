Чудовища Стивена Кинга

Целых восемь лет Кинг "сидел" на кокаине. Он признавался, что смутно помнит, как написал "Куджо" и "Томминокеров". Да, конечно же он хотел завязать, но очень боялся, что без него он просто не сможет писать. Он боялся обратиться за помощью и как мог скрывал свою зависимость, но это ему так казалось. Конечно же родные догадывались о его состоянии и в какой-то момент Табита просто позвала на помощь друзей и они перерыли весь дом, опустошив все тайники с кокаином.



