До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак

К сожалению, миллионы животных по всему миру оказываются брошенными или живут на улицах. Только некоторым из них везёт - добрые люди подбирают их, и дарят вторую жизнь, показывая, что такое настоящая любовь. Такие примеры греют душу, и вдохновляют беречь братьев наших меньших.
2. "Нашёл этого щенка в лесу, во время похода к вулкану. Она была очень слабой, и на тощем тельце торчали кости. Прошла неделя, и теперь у меня есть друг на всю жизнь"
4. "Наш пёс до и после спасения. У него была жуткая чесотка, и он был исхудавшим. Когда мы начали нужное лечение, он быстро преобразился"
5. Трансформация собачки, найденной на улице в ужасном состоянии, с инфекцией на глазу. Разница между фото - один год
6. "А это наша малышка. Мы спасли её с улицы, когда ей было 16 лет. Когда ей исполнилось 17, она покинула нас. Спи спокойно"
8. Девушка подобрала и выходила эту собачку. Она каждый день мазала её кожу кокосовым маслом, делала ванночки и давала антибиотики. Она ещё не полностью восстановилась, но идёт на поправку!
9. "Когда я увидел его на обочине дороги, он был пугливым, нервным, но очень милым. Спустя месяц, он всё ещё такой же - правда, прилично набрал вес"
11. "Мы пытаемся подарить этому чуду лучшую жизнь. До сих пор сражаемся с некоторыми её проблемами, но эта смелая девочка сможет всё. Вот её фото до и после"
13. Мужчина спас пса с улицы, а на втором фото - тот же пёс после лечения, уже с постоянными хозяевами
14. "Подобрали его в 2016 году. С чесоткой, кожной инфекцией, обезвоженного. После нескольких дней в ветклинике его состояние улучшилось, и мы забрали его домой"
15. "Волонтёры спасли нашего пса из дома, где он был на цепи, не видел солнца, не мог нормально сходить в туалет и ел испорченную еду. Я взял его из приюта, когда он поправился"
17. "А это наш мальчик. Его нашли на улице, и он оказался слепым на один глаз. Ему подарили заботу и любовь, и у него появился новый смысл жизни"
20. Бродячую собаку заметили на улице с несколькими щенками. Она давала им всю свою любовь. Теперь подарили любовь и ей. Для большинства щенков уже нашли дома
21. Этого пса использовали как "дразнилку" в собачьих боях. Но его спасли и показали новую жизнь
25. Семья сдала в приют пса - он был в печальном состоянии. Вот как он преобразился с новыми хозяевами
26. "А это - наш Брискет. У него была жуткая аллергия, и выпало много шерсти. Мы решили забрать его сразу, как только увидели"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всегда нужно помнить, что собака для нас всего лишь небольшой отрезок нашей жизни, для собаки же мы вся её жизнь.