До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак

К сожалению, миллионы животных по всему миру оказываются брошенными или живут на улицах. Только некоторым из них везёт - добрые люди подбирают их, и дарят вторую жизнь, показывая, что такое настоящая любовь. Такие примеры греют душу, и вдохновляют беречь братьев наших меньших.