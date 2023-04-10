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До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак

До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак

Автор:
10 апреля 2023 19:48
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   животные   истории   истории спасения   подборка   собака   собаки   спасение животных   фото   
906
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К сожалению, миллионы животных по всему миру оказываются брошенными или живут на улицах. Только некоторым из них везёт - добрые люди подбирают их, и дарят вторую жизнь, показывая, что такое настоящая любовь. Такие примеры греют душу, и вдохновляют беречь братьев наших меньших.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   до и после   животные   истории   истории спасения   подборка   собака   собаки   спасение животных   фото   
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4  комментария
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74k
Viktor 52 минуты назад
Хорошие люди, зачтётся им!
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Majul 9 минут назад
Мне вот интересно, какой дурачок минус влепил.
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15k
Majul 10 минут назад
Долгих лет всём участникам! Век собаки недолог, собака никогда не предаст, в отличии от человека...
Всегда нужно помнить, что собака для нас всего лишь небольшой отрезок нашей жизни, для собаки же мы вся её жизнь.
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13
озорной хорёк 11 минут назад
Как говорил маленький принц - ты в ответе за тех кого приручил.
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